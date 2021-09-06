Триумф украинки

Марина Бех-Романчук сделала три удачные попытки из шести. Лучшим был третий прыжок, в котором спортсменка продемонстрировала результат 6.70 метра.

Вот так Ярослава Магучих выиграла этап Бриллиантовой лиги в Брюсселе

Этого результата хватило для того, чтобы победить в итальянской Падуе. Второй стала представительница Беларуси Анастасия Мирончик-Иванова. Она уступила украинке 25 сантиметрами. Бронзовую медаль завоевала сербка Милица Гардашевич – 6,38.