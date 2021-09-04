В частности, бывший тренер сборной Украины Шевченко прокомментировал финансовую сторону отношений с УАФ. Ранее сообщалось, что он покинул сборную из-за финансовых разногласий.
К слову Я не хотел уходить, – Шевченко рассказал скандальные детали своей отставки из сборной Украины
Я получал очень много email-ов с приглашениями от ФИФА и УЕФА, на этой почте я нахожусь постоянно. Никакого письма официального мне на этот email не приходило. Это моя официальная переписка с ФИФА и УЕФА. Еще раз: пролонгация уже была обсуждена. Тем более, в течение 5 лет мой и моих помощников контракты никогда не менялись – была все время одна и та же сумма в контракте. Вопросов об изменениях финансовой опции не стояло,
– сказал Шевченко.
Кроме того, Андрей Николаевич заверил, что не будет судиться с УАФ.
"Суд? Нет, я этого делать ни в коем случае не собираюсь. Я вам рассказываю о ситуации, потому что считаю, что общественность должна знать. Тем более, у меня много болельщиков. Точно так же и мой штаб, который провел хорошую работу, поэтому я сегодня вам говорю прямо", – подытожил Шевченко.
Что известно об отставке Шевченко
- Андрей Шевченко возглавлял сборную Украины с 2016 года. Под его руководством национальная команда провела 52 матча, в которых одержала 25 побед, 13 раз сыграла вничью и потерпела 14 поражений, дойдя до четвертьфинала Евро-2020.
- После отставки Шевченко нашу национальную команду возглавил Александр Петраков. Под руководством нового наставника "желто-синие" в отборе ЧМ-2020 уже сыграли вничью в гостях с Казахстаном (2:2), а 4 сентября примут на киевском "Олимпийском" Францию.