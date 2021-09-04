В частности, бывший тренер сборной Украины Шевченко прокомментировал финансовую сторону отношений с УАФ. Ранее сообщалось, что он покинул сборную из-за финансовых разногласий.

К слову Я не хотел уходить, – Шевченко рассказал скандальные детали своей отставки из сборной Украины

Я получал очень много email-ов с приглашениями от ФИФА и УЕФА, на этой почте я нахожусь постоянно. Никакого письма официального мне на этот email не приходило. Это моя официальная переписка с ФИФА и УЕФА. Еще раз: пролонгация уже была обсуждена. Тем более, в течение 5 лет мой и моих помощников контракты никогда не менялись – была все время одна и та же сумма в контракте. Вопросов об изменениях финансовой опции не стояло,

– сказал Шевченко.

Кроме того, Андрей Николаевич заверил, что не будет судиться с УАФ.

"Суд? Нет, я этого делать ни в коем случае не собираюсь. Я вам рассказываю о ситуации, потому что считаю, что общественность должна знать. Тем более, у меня много болельщиков. Точно так же и мой штаб, который провел хорошую работу, поэтому я сегодня вам говорю прямо", – подытожил Шевченко.

Что известно об отставке Шевченко