В понедельник, 8 февраля, случилось немало событий в мире спорта. О самых главных – читайте в дайджесте Спорт24.

Захеди Шахаб – игрок Зари

Луганская Заря официально подписала одного из лучших бомбардиров УПЛ в первом круге Шахаба Захеди. Контракт иранского нападающего рассчитан на 4 года.

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Иранский футболист удачно провел первый круг в составе Олимпика, став лучшим бомбардиром сезона вместе с динамовцем Виктором Цыганковым. У обоих по 8 голов. Всего в составе Олимпика Шахаб провел 34 матча, в которых забил 14 голов.

Стаховский и Костюк покинули Australian Open

Сергей Стаховский 8 февраля провел свой стартовый поединок на Australian Open против 26-й ракетки мира Душана Лайовича. Украинский теннисист завершил свои выступления после более трех часов на корте.

Теннисисты провели на корте 3 часа 27 минут. 35-летний Стаховский не сумел выйти в следующий круг в 5-сетовом триллере.

Другая украинка Марта Костюк встретилась с россиянкой Вероникой Кудерметовой. Она завершила борьбу на турнире уже в первом круге.

Теннисистки провели на корте 1 час 23 минуты. Костюк в двух сетах уступила Кудерметовой.

Динамо разгромило БАТЭ в последнем матче в Турции

Киевское Динамо 8 февраля сыграло свой очередной контрольный поединок на сборах в Турции против белорусского БАТЭ. Подопечные Мирчи Луческу разгромили соперника – 5:2.

Этот поединок стал последним для Динамо на турецком сборе перед стартом второго круга УПЛ. Команда уже вернулась в Киев.

Хэмилтон и Mercedes заключили новый контракт

Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон останется в Формуле-1. Британский пилот подписал новый контракт с немецкой командой Mercedes.

Для Льюиса и Mercedes это будет девятый совместный сезон. С Mercedes британец завоевал шесть чемпионских титулов.

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