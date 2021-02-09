Шахаб перешел в Зарю, Стаховский и Костюк покинули Australian Open: новости спорта 8 февраля
В понедельник, 8 февраля, случилось немало событий в мире спорта. О самых главных – читайте в дайджесте Спорт24.
Источник:24 канал
Захеди Шахаб – игрок Зари
Луганская Заря официально подписала одного из лучших бомбардиров УПЛ в первом круге Шахаба Захеди. Контракт иранского нападающего рассчитан на 4 года.
Смотрите также: Смогут ли зрители посещать футбольные матчи в Украине
Иранский футболист удачно провел первый круг в составе Олимпика, став лучшим бомбардиром сезона вместе с динамовцем Виктором Цыганковым. У обоих по 8 голов. Всего в составе Олимпика Шахаб провел 34 матча, в которых забил 14 голов.
Стаховский и Костюк покинули Australian Open
Сергей Стаховский 8 февраля провел свой стартовый поединок на Australian Open против 26-й ракетки мира Душана Лайовича. Украинский теннисист завершил свои выступления после более трех часов на корте.
Теннисисты провели на корте 3 часа 27 минут. 35-летний Стаховский не сумел выйти в следующий круг в 5-сетовом триллере.
Другая украинка Марта Костюк встретилась с россиянкой Вероникой Кудерметовой. Она завершила борьбу на турнире уже в первом круге.
Теннисистки провели на корте 1 час 23 минуты. Костюк в двух сетах уступила Кудерметовой.
Динамо разгромило БАТЭ в последнем матче в Турции
Киевское Динамо 8 февраля сыграло свой очередной контрольный поединок на сборах в Турции против белорусского БАТЭ. Подопечные Мирчи Луческу разгромили соперника – 5:2.
Этот поединок стал последним для Динамо на турецком сборе перед стартом второго круга УПЛ. Команда уже вернулась в Киев.
Хэмилтон и Mercedes заключили новый контракт
Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон останется в Формуле-1. Британский пилот подписал новый контракт с немецкой командой Mercedes.
Для Льюиса и Mercedes это будет девятый совместный сезон. С Mercedes британец завоевал шесть чемпионских титулов.
Состав участников сезона-2021
- Mercedes – Льюис Хэмилтон (Великобритания), Валттери Боттас (Финляндия)
- Red Bull – Макс Ферстаппен (Нидерланды), Серхио Перес (Мексика)
- Ferrari – Шарль Леклер (Монако), Карлос Сайнс (Испания)
- Aston Martin – Себастьян Феттель (Германия), Лэнс Стролл (Канада)
- McLaren – Ландо Норрис (Великобритания), Даниэль Риккардо (Австралия)
- Alpine – Фернандо Алонсо (Испания), Эстебан Окон (Франция)
- Alpha Tauri – Пьер Гасли (Франция), Юки Цунода (Япония)
- Haas – Никита Мазепин (Россия), Мик Шумахер (Германия)
- Williams – Джордж Рассел (Великобритания), Николас Латифи (Канада)
- Alfa Romeo – Кими Райкконен (Финляндия), Антонио Джовинацци (Италия)
Поделиться новостью