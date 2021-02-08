18-летняя украинская теннисистка Марта Костюк 8 февраля встретилась с россиянкой Вероникой Кудерметовой в рамках Australian Open. Украинка завершила борьбу на турнире уже в первом круге.

Теннисистки провели на корте 1 час 23 минуты. Костюк в двух сетах уступила Кудерметовой.

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Вероника Кудерметова (Россия) – Марта Костюк (Украина) 2:0 (6:2, 7:6)

Старт встречи стал настоящим провалом для теннисисток. Двухнедельный карантин сказался. Девушки не могли продемонстрировать на корте свою лучшую игру. Если игра россиянки моментами была яркой, то Марта все никак не могла найти тот теннис, который показывала на турнире в Абу-Даби.

Украинка трижды отдавала геймы на своей подаче. Такое развитие событий сильно повлияло на психологическое состояние Костюк. Когда Кудерметова подала на сет, то казалось, что розыгрыш останется за украинской теннисисткой. Но мяч после коронного смеша от украинки полетел прямо в аут – 6:2. Костюк после этого удара от разочарования бросила ракетку об землю, ее эмоциям не было предела.

Ситуацию в игре Марта улучшила лишь во второй партии, когда Вероника менее активно начала вести себя на корте. Ключевым стал момент, когда россиянка вела с брейком, но Марте удалось сравняться на троих. Далее в исполнении украинки пошла совсем другая игра. Костюк стала увереннее брать очки, а особенно на своей подаче.

Все это вылилось в сетболы в десятом гейме, но воспользоваться таким шансом Марте не удалось. Партия дошла до тай-брейка, в котором более крепкие нервы были у Кудерметовой. Решающий момент произошел при счете 5:5, когда Костюк во время затяжного розыгрыша не сумела реализовать выход в сетку – 7:6.

Это уже второе подряд поражение Костюк в матче против Кудерметовой. Россиянка стала настоящей угрозой для теннисисток из Украины, это уже ее восьмая победа над украинками. В следующем раунде Вероника сыграет против победительницы матча Варвара Грачева – Анна Блинкова. Обе теннисистки являются представительницами России.

Вероника Кудерметова – Марта Костюк видеообзор