Киевское Динамо 8 февраля сыграло свой очередной контрольный поединок на сборах в Турции против белорусского БАТЭ. Подопечные Мирчи Луческу разгромили соперника.

Динамо – БАТЭ 5:2

Голы: Цыганков, 7, де Пена, 20, Копитович, 24 (авт.), Дуелунд, 85, Родригес, 88 – Умаров, 78, Сорока, 86

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Этот поединок стал последним для Динамо на турецком сборе перед стартом второго круга УПЛ. Уже на старте матча быстрый гол удался киевлянам. Караваев отдал передачу на свободного Цыганкова, Виктор классно спиной защитил мяч от опекуна и с разворота попал прямо в угол ворот соперника – 1:0.

Уже на 20-й минуте де Пена удвоил преимущество. Уругваец взялся исполнять перспективный штрафной и не прогадал. Карлос положил мяч в девятку ворот – 2:0.

Уже через четыре минуты динамовцы забили в третий раз, а сделал это игрок БАТЭ в собственные ноги. Этот выстрел стал настоящей "вишенкой на торте".

Караваев снова направлял мяч под удар Цыганкову, но Виктор промахнулся по мячу. Он отлетел в ноги Копитовича, который вернулся отрабатывать в защите, но сделал это крайне неудачно. Мяч срикошетил от ноги игрока БАТЭ прямо в собственные ворота – голкипер лишь взглядом провел мяч, 3:0.

С таким разгромным счетом команды ушли на перерыв. Лишь на 78-й минуте белорусам удалось несколько сократить цифры на табло. Умаров решился на дальний удар со штрафного – Нещерет дотянулся до мяча кончиками пальцев, но не сумел помешать ему залететь в собственные владения, 3:1.

Недолго радовались гости. На 85-й минуте Родригес стремительно выбежал на ворота БАТЭ, прокинул мяч себе на ход, обыграв соперника отдал на свободного Дуэлунда. Датчанин легко переиграл голкипера – 4: 1.

В конце поединка команды забили еще два гола. Сорока воспользовался ошибкой Родригеса вблизи собственных ворот и в одно касание пробил в дальний угол владений Динамо – 4:2. Уже через две минуты киевляне снова увеличили преимущество. Жерсон ворвался в штрафную соперника и удачно пробил мимо голкипера – 5:2.

Динамо – БАТЭ полный матч