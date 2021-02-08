Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон останется в Формуле-1. Британский пилот подписал новый контракт с немецкой командой Mercedes.

Mercedes и Льюис Хэмилтон объявили о подписании контракта на сезон 2021 года.

Кстати Пилоту Формулы – 1 Мазепину запретили использовать гимн и флаг России

Для Льюиса и Mercedes это будет девятый совместный сезон. С Mercedes британец завоевал шесть чемпионских титулов.

Я рад, что проведу девятый сезон с моими коллегами по Mercedes. Наша команда совместными усилиями добилась невероятных достижений, и теперь мы готовимся развить этот успех, при этом стараясь все лучше работать как на трассе, так и за ее пределами,

– сказал Хэмилтон.

Хэмилтон стал последним пилотом, который подтвердил контрактом свое участие в сезоне-2021.

Состав участников сезона – 2021

Mercedes – Льюис Хэмилтон (Великобритания), Валттери Боттас (Финляндия)

Red Bull – Макс Ферстаппен (Нидерланды), Серхио Перес (Мексика)

Ferrari – Шарль Леклер (Монако), Карлос Сайнс (Испания)

Aston Martin – Себастьян Феттель (Германия), Лэнс Стролл (Канада)

McLaren – Ландо Норрис (Великобритания), Даниэль Риккардо (Австралия)

Alpine – Фернандо Алонсо (Испания), Эстебан Окон (Франция)

Alpha Tauri – Пьер Гасли (Франция), Юки Цунода (Япония)

Haas – Никита Мазепин (Россия), Мик Шумахер (Германия)

Williams – Джордж Рассел (Великобритания), Николас Латифи (Канада)

Alfa Romeo – Кими Ряйкконен (Финляндия), Антонио Джовинацци (Италия)

Новый сезон Формулы-1 стартует 26 марта в Бахрейне.