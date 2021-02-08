Формула-1: Хэмилтон и Mercedes заключили новый контракт
Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон останется в Формуле-1. Британский пилот подписал новый контракт с немецкой командой Mercedes.
Источник:mercedesamgf1
Mercedes и Льюис Хэмилтон объявили о подписании контракта на сезон 2021 года.
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Для Льюиса и Mercedes это будет девятый совместный сезон. С Mercedes британец завоевал шесть чемпионских титулов.
Я рад, что проведу девятый сезон с моими коллегами по Mercedes. Наша команда совместными усилиями добилась невероятных достижений, и теперь мы готовимся развить этот успех, при этом стараясь все лучше работать как на трассе, так и за ее пределами,
– сказал Хэмилтон.
Хэмилтон стал последним пилотом, который подтвердил контрактом свое участие в сезоне-2021.
Состав участников сезона – 2021
- Mercedes – Льюис Хэмилтон (Великобритания), Валттери Боттас (Финляндия)
- Red Bull – Макс Ферстаппен (Нидерланды), Серхио Перес (Мексика)
- Ferrari – Шарль Леклер (Монако), Карлос Сайнс (Испания)
- Aston Martin – Себастьян Феттель (Германия), Лэнс Стролл (Канада)
- McLaren – Ландо Норрис (Великобритания), Даниэль Риккардо (Австралия)
- Alpine – Фернандо Алонсо (Испания), Эстебан Окон (Франция)
- Alpha Tauri – Пьер Гасли (Франция), Юки Цунода (Япония)
- Haas – Никита Мазепин (Россия), Мик Шумахер (Германия)
- Williams – Джордж Рассел (Великобритания), Николас Латифи (Канада)
- Alfa Romeo – Кими Ряйкконен (Финляндия), Антонио Джовинацци (Италия)
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