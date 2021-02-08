Луганская Заря официально подписала одного из лучших бомбардиров УПЛ в первом круге Шахаба Захеди. Контракт иранского нападающего рассчитан на 4 года.

Затяжная эпопея с трансфером Шахаба Захеди из Олимпика в Зарю наконец завершилась. Иранец теперь четыре года будет выступать за луганчан.

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Усиление атаки

Нападающий успешно прошел медосмотр в луганском клубе и согласовал все детали контракта. В презентации игрока участие принял лично президент Зари Евгений Геллер.

Иранский футболист удачно провел первый круг в составе Олимпика, став лучшим бомбардиром сезона вместе с динамовцем Виктором Цыганковым. У обоих по 8 голов. Всего в составе Олимпика Шахаб провел 34 матча, в которых забил 14 голов.

Как сообщил президент Владислав Гельзин, Олимпик получил компенсацию за игрока в 365 тысяч долларов.

У него лидерские качества и яркая харизма. Кроме тренировок с командой дополнительно выделяет время для индивидуальных занятий. Хобби – чтение книг,

– говорится в сообщении клуба.