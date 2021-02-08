Украинская Премьер-лига (УПЛ) сезона-2020/2021 уже в субботу, 13 февраля, возобновится после зимнего перерыва. Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий рассказал, когда болельщики смогут вернуться на трибуны стадионов.

УПЛ и Украинская ассоциация футбола (УАФ) обратились в Министерство здравоохранения с просьбой разрешить людям посещать футбольные матчи. В Украине с 28 февраля ослабят карантин.

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Мы при поддержке и за помощью УАФ обратились в Минздрав с просьбой вернуть болельщиков на стадионы, в связи с улучшением эпидемической ситуации. Сейчас идут обсуждения в этом направлении. Ждем решения Минздрава по этому поводу,

– сказал Дикий.

По словам Дикого, сейчас стоит вопрос, чтобы чемпионат успешно вышел из зимнего перерыва, ведь в Украине ухудшилась погода.

Нужно набраться терпения

Исполнительный директор УПЛ считает, что болельщики, вероятно, смогут посещать матчи не раньше марта.

"Будем надеяться, что уже можно будет говорить о каких-то процентах зрителей. Нужно набраться терпения и дождаться официальной позиции Министерства здравоохранения по этому вопросу", – отметил Дикий.

Он также выразил надежду, что все клубы УПЛ смогут открыть трибуны для болельщиков.