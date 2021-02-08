Смогут ли зрители посещать футбольные матчи в Украине
Украинская Премьер-лига (УПЛ) сезона-2020/2021 уже в субботу, 13 февраля, возобновится после зимнего перерыва. Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий рассказал, когда болельщики смогут вернуться на трибуны стадионов.
Источник:Tribuna.com
УПЛ и Украинская ассоциация футбола (УАФ) обратились в Министерство здравоохранения с просьбой разрешить людям посещать футбольные матчи. В Украине с 28 февраля ослабят карантин.
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Мы при поддержке и за помощью УАФ обратились в Минздрав с просьбой вернуть болельщиков на стадионы, в связи с улучшением эпидемической ситуации. Сейчас идут обсуждения в этом направлении. Ждем решения Минздрава по этому поводу,
– сказал Дикий.
По словам Дикого, сейчас стоит вопрос, чтобы чемпионат успешно вышел из зимнего перерыва, ведь в Украине ухудшилась погода.
Нужно набраться терпения
Исполнительный директор УПЛ считает, что болельщики, вероятно, смогут посещать матчи не раньше марта.
"Будем надеяться, что уже можно будет говорить о каких-то процентах зрителей. Нужно набраться терпения и дождаться официальной позиции Министерства здравоохранения по этому вопросу", – отметил Дикий.
Он также выразил надежду, что все клубы УПЛ смогут открыть трибуны для болельщиков.
- Отметим, что в 2020 году болельщики частично могли посещать матчи чемпионата Украины и международные поединки. В частности, трибуны можно было заполнять на 25-30%.
- Киевское Динамо может первым пустить болельщиков в 2021 году. Вероятно, матч Динамо с Брюгге в 1/16 финала Лиги Европы (18 февраля) состоится в присутствии зрителей.
- Также с болельщиками могут состояться две игры сборной Украины в отборе к чемпионату мира-2022 во Львове. "Сине-желтые" сыграют против Финляндии (28 марта) и Казахстана (31 марта).
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