Сергей Стаховский 8 февраля провел свой стартовый поединок на Australian Open против 26-й ракетки мира Душана Лайовича. Украинский теннисист завершил свои выступления после более трех часов на корте.

Теннисисты провели на корте 3 часа 27 минут. 35-летний Стаховский не сумел выйти в следующий круг в 5-сетовом триллере.

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Сергей Стаховский (Украина) – Душан Лайович (Сербия) 2:3 (7:5, 4:6, 3:6, 7:5, 4:6)

Стартовый сет можно считать идеальным для обоих теннисистов. Спортсмены раз за разом брали геймы на своих подачах, не уступая друг другу на корте. Аж 11-й гейм оказался ключевым во встрече. При счете 5:5 Стаховскому удалось с тремя брейк-пойнтами взять гейм и выйти вперед. В следующем гейме Сергею оставалось лишь удержать свое преимущество. Украинец, имея в запасе брейк на подаче Лайовича, взял первый сет – 7:5.

В следующей партии игра теннисиста из Украины была не так уверена. Стаховский дважды проигрывал геймы на собственные подачи. А вот соперник лишь однажды совершил такую ошибку. Нельзя не отметить характер украинца. Сергей при счете 1:5 в пользу Душана сыграл три подряд гейма, сделав счет – 4:5. Однако этого не хватило для победы. Серб уверенно с 15:40 сравнял счет за сетами – 4:6.

Третий сет Стаховский начал снова не слишком убедительно – 0:2 в пользу Лайовича. Но украинский теннисист снова проявил лидерские качества и сократил отставание до 3:4. После этого 26-я ракетка мира из Сербии Лайович играл безупречно, беря геймы не только на своей подаче, но и украинца – 3:6.

Следующий сет мог стать решающим во встрече. На корте начались настоящие карусели. Украинец долгое время вел с брейком, но смог подать на партию только со второго раза – 7:5.

В пятом сете оба теннисиста успешно защищали свои подачи. Но при счете 5:4 в пользу Лайовича серб заработал тройной матчбол на подаче украинца. Стаховский его отыграл, но Душан сумел дожать соперника – 4:6. Этот триллер от теннисистов точно принес море впечатлений зрителям матча.

Стаховский второй среди украинских теннисистов покинул Открытый чемпионат Австралии. Утром свой матч уже проиграла Марта Костюк, которая второй раз подряд уступила россиянке Веронике Кудерметовой.