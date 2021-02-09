У понеділок, 8 лютого, трапилося чимало подій у світі спорту. Про найголовніші – читайте у дайджесті Спорт24.

Захеді Шахаб – гравець Зорі

Луганська Зоря офіційно підписала одного з найкращих бомбардирів УПЛ у першому колі Шахаба Захеді. Контракт іранського нападника розрахований на 4 роки.

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Іранський футболіст вдало провів перше коло у складі Олімпіка, ставши найкращим бомбардиром сезону разом із динамівцем Віктором Циганковим. В обох по 8 голів. Загалом у складі Олімпіка Шахаб провів 34 матчів, у яких забив 14 голів.

Стаховський та Костюк покинули Australian Open

Сергій Стаховський 8 лютого провів свій стартовий поєдинок на Australian Open проти 26-ї ракетки світу Душана Лайовича. Український тенісист завершив свої виступи після понад трьох годин на корті.

Тенісисти провели на корті 3 години 27 хвилин. 35-річний Стаховський не зумів вийти у наступне коло у 5-сетовому трилері.

Інша українка Марта Костюк зустрілась з росіянкою Веронікою Кудерметовою. Вона завершила боротьбу на турнірі вже у першому колі.

Тенісистки провели на корті 1 годину 23 хвилини. Костюк у двох сетах поступилась Кудерметовій.

Динамо розгромило БАТЕ в останньому матчі в Туреччині

Київське Динамо 8 лютого зіграло свій черговий контрольний поєдинок на зборах у Туреччині проти білоруського БАТЕ. Підопічні Мірчі Луческу розгромили суперника – 5:2.

Цей поєдинок став останнім для Динамо на турецькому зборі перед стартом другого кола УПЛ. Команда вже повернулася у Київ.

Хемілтон і Mercedes уклали новий контракт

Семиразовий чемпіон світу Льюїс Хемілтон залишиться у Формулі-1. Британський пілот підписав новий контракт з німецькою командою Mercedes.

Для Льюїса і Mercedes це буде дев'ятий спільний сезон. З Mercedes британець завоював шість чемпіонських титулів.

Склад учасників сезону-2021