Шахаб перейшов у Зорю, Стаховський та Костюк покинули Australian Open: новини спорту 8 лютого
У понеділок, 8 лютого, трапилося чимало подій у світі спорту. Про найголовніші – читайте у дайджесті Спорт24.
Джерело:24 канал
Захеді Шахаб – гравець Зорі
Луганська Зоря офіційно підписала одного з найкращих бомбардирів УПЛ у першому колі Шахаба Захеді. Контракт іранського нападника розрахований на 4 роки.
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Іранський футболіст вдало провів перше коло у складі Олімпіка, ставши найкращим бомбардиром сезону разом із динамівцем Віктором Циганковим. В обох по 8 голів. Загалом у складі Олімпіка Шахаб провів 34 матчів, у яких забив 14 голів.
Стаховський та Костюк покинули Australian Open
Сергій Стаховський 8 лютого провів свій стартовий поєдинок на Australian Open проти 26-ї ракетки світу Душана Лайовича. Український тенісист завершив свої виступи після понад трьох годин на корті.
Тенісисти провели на корті 3 години 27 хвилин. 35-річний Стаховський не зумів вийти у наступне коло у 5-сетовому трилері.
Інша українка Марта Костюк зустрілась з росіянкою Веронікою Кудерметовою. Вона завершила боротьбу на турнірі вже у першому колі.
Тенісистки провели на корті 1 годину 23 хвилини. Костюк у двох сетах поступилась Кудерметовій.
Динамо розгромило БАТЕ в останньому матчі в Туреччині
Київське Динамо 8 лютого зіграло свій черговий контрольний поєдинок на зборах у Туреччині проти білоруського БАТЕ. Підопічні Мірчі Луческу розгромили суперника – 5:2.
Цей поєдинок став останнім для Динамо на турецькому зборі перед стартом другого кола УПЛ. Команда вже повернулася у Київ.
Хемілтон і Mercedes уклали новий контракт
Семиразовий чемпіон світу Льюїс Хемілтон залишиться у Формулі-1. Британський пілот підписав новий контракт з німецькою командою Mercedes.
Для Льюїса і Mercedes це буде дев'ятий спільний сезон. З Mercedes британець завоював шість чемпіонських титулів.
Склад учасників сезону-2021
- Mercedes – Льюїс Хемілтон (Вели Британія), Валттері Боттас (Фінляндія)
- Red Bull – Макс Ферстаппен (Нідерланди), Серхіо Перес (Мексика)
- Ferrari – Шарль Леклер (Монако), Карлос Сайнс (Іспанія)
- Aston Martin – Себастьян Феттель (Німеччина), Ленс Стролл (Канада)
- McLaren – Ландо Норріс (Велика Британія), Даніель Ріккардо (Австралія)
- Alpine – Фернандо Алонсо (Іспанія), Естебан Окон (Франція)
- Alpha Tauri – П'єр Гаслі (Франція), Юкі Цунода (Японія)
- Haas – Микита Мазепін (Росія), Мік Шумахер (Німеччина)
- Williams – Джордж Рассел (Велика Британія), Ніколас Латіфі (Канада)
- Alfa Romeo – Кімі Ряйкконен (Фінляндія), Антоніо Джовінацці (Італія)
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