Сборная Украины по футболу хочет провести матчи во Львове в марте со зрителями. Определились полуфиналисты клубного чемпионата мира по футболу. Таковы были главные новости спорта в четверг, 4 февраля.

Источник: 24 канал

Матч сборной со зрителями

Первые домашние матчи отбора на ЧМ-2022 сборная Украины проведет во Львове – против команд из Финляндии (28 марта) и Казахстана (31 марта). В Украинской ассоциации футбола хотят, чтобы на эти матчи пустили зрителей. С соответствующей просьбой они уже обратились к властям Львова.

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Большое интервью Усика

Боксер Александр Усик дал большое интервью. Было немало о его карьере (чемпионский бой на НСК "Олимпийский"), а также вопрос о Василии Ломаченко (и его бое против Теофимо Лопеса), Владимире Кличко. И о наиболее перспективном украинском боксере.

Не обошлось и обсуждений других тем:

Лопес не хочет драться с Ломаченко

Украинский боксер Василий Ломаченко стремится провести реванш с Теофимо Лопесом. Однако американский боксер отказывается от реванша и назвал следующего соперника – Джорджа Камбососа-младшего.

Полуфиналисты клубного чемпионата мира по футболу

На клубном чемпионате мира по футболу сыграли оба четвертьфинальных поединка. В первом матче за путевку в полуфинал боролись мексиканский УАНЛ Тигрес и южнокорейский Ульсан Хюндай. Дубль француза Жиньяка принес победу мексиканской команде.

Во втором четвертьфинале сошлись Аль-Ахли (Египет) и Аль-Духаиль (Катар). Единственный гол забил полузащитник Аль-Шахат, который и вывел Аль-Ахли в полуфинал.

В полуфинале сыграют УАНЛ Тигрес – Палмейрас (7 февраля) и Аль-Ахли – Бавария (8 февраля). Финал состоится 11 февраля.