Збірна України з футболу хоче провести матчі у Львові в березні з глядачами. Усик дав велике інтерв'ю. Визначилися півфіналісти клубного чемпіонату світу з футболу. Такими були головні новини спорту в четвер, 4 лютого.

Джерело: 24 канал

Матч збірної з глядачами

Перші домашні матчі відбору на ЧС-2022 збірна України проведе у Львові – проти з Фінляндії (28 березня) та Казахстану (31 березня). В Українській асоціації футболу хочуть, щоб на ці матчі пустили глядачів. З відповідним проханням вони вже звернулися до влади Львова.

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Велике інтерв'ю Усика

Боксер Олександр Усик дав велике інтерв'ю. Було чимало про його кар'єру (чемпіонський бій на НСК "Олімпійський"), а також питання про Василя Ломаченка (та його бій проти Теофімо Лопеса), Володимира Кличка. І про найбільш перспективного українського боксера.

Не обійшлося й обговорень інших тем:

Лопес не хоче битися з Ломаченком

Український боксер Василь Ломаченко прагне провести реванш з Теофімо Лопесом. Однак американський боксер відмовляється від реваншу та назвав наступного суперника – Джорджа Камбососа-молодшого.

Півфіналісти клубного чемпіонату світу з футболу

На клубному чемпіонаті світу з футболу зіграли обидва чвертьфінальні поєдинки. У першому матчі за путівку до півфіналу боролися мексиканський УАНЛ Тігрес та південнокорейський Ульсан Хюндай. Дубль француза Жиньяка приніс перемогу мексиканській команді.

У другому чвертьфіналі зійшлися Аль-Ахлі (Єгипет) та Аль-Духаїль (Катар). Єдиний гол забив півзахисник Аль-Шахат, який і вивів Аль-Ахлі у півфінал.

У півфіналі зіграють УАНЛ Тігрес – Палмейрас (7 лютого) та Аль-Ахлі – Баварія (8 лютого). Фінал відбудеться 11 лютого.