Василий Ломаченко в октябре 2020 года проиграл Теофимо Лопесу в бою за звание абсолютного чемпиона мира. Александр Усик, кум Ломаченко, рассказал, что не общался с Василием после поражения.

Источник: Ходят Слухи

34-летний Усик признался, что ему было достаточно увидеть глаза Ломаченко, чтобы понять состояние боксера.

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По мнению Усика, Ломаченко ограбили в поединке с Лопесом. Как известно, Василий проиграл единогласным решением судей, но не принимает поражение.

Я не разговаривал с ним об этом, и даже не хочу об этом разговаривать. Я хотел увидеть его глаза, я хотел услышать его голос и состояние. Я увидел и услышал и понял – да, он переживает, потому что это достаточно большое ограбление, с моей точки зрения. Но он справился... Внутри он был достаточно собран,

– сказал Усик.

Лопес согласится на реванш

Усик считает, что реванш между Ломаченко и Лопесом состоится. По мнению Александра, 23-летний Теофимо согласится на второй бой.

"Лопес, выиграв пояса, думал, что его начнут забрасывать пакетами по 100 тысяч долларов. Это все иллюзия", – сказал Усик.

Украинец считает, что реванш Ломаченко с Лопесом соберет "нормальную кассу".

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Реален ли реванш?