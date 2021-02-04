Это большое ограбление: Усик о бое Ломаченко – Лопес
Василий Ломаченко в октябре 2020 года проиграл Теофимо Лопесу в бою за звание абсолютного чемпиона мира. Александр Усик, кум Ломаченко, рассказал, что не общался с Василием после поражения.
Источник: Ходят Слухи
34-летний Усик признался, что ему было достаточно увидеть глаза Ломаченко, чтобы понять состояние боксера.
Кстати Реванш Ломаченко – Лопес может состояться уже в 2021 году
По мнению Усика, Ломаченко ограбили в поединке с Лопесом. Как известно, Василий проиграл единогласным решением судей, но не принимает поражение.
Я не разговаривал с ним об этом, и даже не хочу об этом разговаривать. Я хотел увидеть его глаза, я хотел услышать его голос и состояние. Я увидел и услышал и понял – да, он переживает, потому что это достаточно большое ограбление, с моей точки зрения. Но он справился... Внутри он был достаточно собран,
– сказал Усик.
Лопес согласится на реванш
Усик считает, что реванш между Ломаченко и Лопесом состоится. По мнению Александра, 23-летний Теофимо согласится на второй бой.
"Лопес, выиграв пояса, думал, что его начнут забрасывать пакетами по 100 тысяч долларов. Это все иллюзия", – сказал Усик.
Украинец считает, что реванш Ломаченко с Лопесом соберет "нормальную кассу".
Стоит внимания Почему реванш Ломаченко – Лопес не включили в контракт: ответ менеджера
Реален ли реванш?
- После победы над Ломаченко чемпион мира по версиям WBC, WBA, WBO, IBF Лопес утверждает, что Василий – "перевернутая страница". Теофимо стремится сконцентрироваться на других бойцах.
- В то же время команда Ломаченко верит, что Лопес согласится на реванш, так как в легком весе нет соперника, с которым Теофимо заработает солидный гонорар.
- Там заявили, что даже успели провести переговоры о втором бое. Поединок может состояться в Дохе (Катар).
- Впрочем, Лопес на фоне этой информации от команды Ломаченко сказал, что в следующем поединке встретится с Джорджем Камбососом.
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