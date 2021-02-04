Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик считает, что Украина может стать действительно боксерской страной. И назвал боксера, который может поднять ее на более высокий уровень.

Источник: ютуб-канал Ходят слухи

Усик дал большое интервью, где среди прочего рассказал и о перспективных украинских боксерах. Там он упоминает Александра Хижняка, который пока выступает в любительском боксе.

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"У нас есть парень, который выиграл много медалей на любительском уровне. И он продолжает это делать. Это Александр Хижняк. Он такой проворный парень, который просто поражает своей выносливостью весь мир. Никто не знает, как с ним боксировать, как у него выиграть. Он просто выходит на ринг и забивает всех. Просто бьет, бьет, бьет! Он физически силен. На мой взгляд, Александр достаточно воспитанный парень", – рассказал Александр Усик.

Александр Хижняк – украинский боксер. Выступает в среднем (до 75 килограммов) и полутяжелом весе (до 81 килограмма). Чемпион мира по боксу 2017 года. Чемпион Европейских игр 2019 года. В 2019 году пропустил чемпионат мира, который проходил в России. Украина бойкотировала эти соревнования. Кроме того, в это время наша команда готовилась к квалификационным соревнованиям на Олимпийские игры 2020 года.

"Хочется, чтобы еще росли наши боксеры. Хочется, чтобы у нас появлялось больше людей, которые будут завоевывать европейскую, американскую мировую площадки. Наш флаг будет подниматься и о нашей стране будут говорить, как про бойцовскую страну. Ребята будут иметь возможность себя реализовать и заработать", – убежден Усик.

Напомним, Усик дал большое интервью, где рассказал