Патриотизм – это то, за чем прячутся грязные люди, – Усик
Украинец Александр Усик поделился мнением о патриотизме. Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе заявил, что за патриотизмом прячутся "грязные люди".
Источник: Ходят Слухи
Во время интервью с Усиком блогерша Рамина Эсхакзай заявила, что "люди, которые провоцируют звезд и политиков", часто говорят о патриотизме. Соответственно она спросила, чем для Усика является патриотизм.
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34-летний боксер ответил, что любит свою страну. Однако, по мнению Усика, патриотизмом пользуются "грязные люди".
Я считаю, что патриотизм – это то, за чем прячутся. Прямо грязнули... Грязные люди, которые прячутся за патриотизмом. Я сын своей страны. Я ее очень сильно обожаю и люблю. Мне предлагали достаточно много раз и немалые суммы, чтобы я сменил гражданство – 5-6 стран,
– сказал Усик.
По словам боксера, ему предлагали за смену гражданства неплохой заработок. Также он рассказал, что соглашение об изменении гражданства в будущем предусматривало приличный заработок.
Впрочем, Усик твердо заявил, что планирует жить в Украине и развивать свою страну.
"Я люблю свою страну. Я стараюсь развивать ее в различных отраслях. Я стараюсь в спорте ее прославлять – поднимать флаг. Строить здесь бизнес, из которого я буду платить налоги государству. Я хочу здесь жить и хочу, чтобы здесь жили мои дети", – резюмировал боксер.
Усику не первый раз предлагают сменить гражданство
- В 2018 году депутат Госдумы России Дмитрий Свищев предложил предоставить Усику гражданство РФ из-за того, что боксер родился в Симферополе.
- Украинский боксер, комментируя это, сказал, что прекрасно чувствует себя под флагом Украины.
- В 2020 году Усик и его кум Василий Ломаченко снялись в документальном фильме "Здравствуй, брат! Христос воскрес", созданном РПЦ и Московским патриархатом в Украине.
- За это боксеры были раскритикованы в Украине. В то же время в России заявили, что готовы предоставить украинцу российское гражданство.
Что известно о достижениях Усика?Украинский боксер в 2012 году стал Олимпийским чемпионом. На профессиональном ринге Усику удалось стать первым украинским абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе. Сейчас Усик выступает в тяжелом весе и стремится драться за титул чемпиона мира.
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