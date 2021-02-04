Украинец Александр Усик поделился мнением о патриотизме. Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе заявил, что за патриотизмом прячутся "грязные люди".

Источник: Ходят Слухи

Во время интервью с Усиком блогерша Рамина Эсхакзай заявила, что "люди, которые провоцируют звезд и политиков", часто говорят о патриотизме. Соответственно она спросила, чем для Усика является патриотизм.

Смотрите также Усик дал "кратчайшее интервью в мире" на украинском языке: видео

34-летний боксер ответил, что любит свою страну. Однако, по мнению Усика, патриотизмом пользуются "грязные люди".

Я считаю, что патриотизм – это то, за чем прячутся. Прямо грязнули... Грязные люди, которые прячутся за патриотизмом. Я сын своей страны. Я ее очень сильно обожаю и люблю. Мне предлагали достаточно много раз и немалые суммы, чтобы я сменил гражданство – 5-6 стран,

– сказал Усик.

По словам боксера, ему предлагали за смену гражданства неплохой заработок. Также он рассказал, что соглашение об изменении гражданства в будущем предусматривало приличный заработок.

Впрочем, Усик твердо заявил, что планирует жить в Украине и развивать свою страну.

"Я люблю свою страну. Я стараюсь развивать ее в различных отраслях. Я стараюсь в спорте ее прославлять – поднимать флаг. Строить здесь бизнес, из которого я буду платить налоги государству. Я хочу здесь жить и хочу, чтобы здесь жили мои дети", – резюмировал боксер.

Усику не первый раз предлагают сменить гражданство

В 2018 году депутат Госдумы России Дмитрий Свищев предложил предоставить Усику гражданство РФ из-за того, что боксер родился в Симферополе.

Украинский боксер, комментируя это, сказал, что прекрасно чувствует себя под флагом Украины.

В 2020 году Усик и его кум Василий Ломаченко снялись в документальном фильме "Здравствуй, брат! Христос воскрес", созданном РПЦ и Московским патриархатом в Украине.

За это боксеры были раскритикованы в Украине. В то же время в России заявили, что готовы предоставить украинцу российское гражданство.