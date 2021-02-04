Сборная Украины по футболу может сыграть матчи квалификации чемпионата мира-2022 во Львове с 12-м игроком. УАФ хочет допустить зрителей на трибуны.

Источник: Футбол 1/2/3

Украинская ассоциация футбола обратилась к властям Львова с просьбой разрешить болельщикам посетить важные поединки сборной Украины.

Примечательно: Львов не сможет сыграть матчи на "Арене Львов" из-за сборной Украины, матчи Руха под вопросом

Поддержка львовских фанатов

"Арена Львов" должна стать домом для подопечных Андрея Шевченко на матчи с Финляндией (28 марта) и Казахстана (31 марта).

Общая вместимость главной чаши города Льва составляет 34 915 мест. УАФ предложила заполнить стадион на 30%.

Если львовские власти дадут положительный ответ на просьбу, то около 11 500 фанатов смогут воочию увидеть матч.

Интересно, что УАФ планирует запретить клубам проводить мартовские поединки на "Арене Львов". Такой ход сделают для того, чтобы как можно лучше подготовить газон к поединкам сборной.

В первый месяц весны на стадионе во Львове запланировано провести два матча. Сначала должно состояться львовское дерби Львов – Рух (13 марта), а уже через неделю Львов будет принимать Шахтер (20 марта).

Под вопросом матч Рух – Десна (базовая дата – 6 марта). Но это будет зависеть от погоды. Вероятно, все встречи будут перенесены на стадион "Украина".

​

Календарь матчей сборной Украины в отборе на ЧМ-2022 / Иллюстрация 24 канала