Сборная Украины по футболу U-21 получила календарь матчей в отборе на молодежный чемпионат Европы 2023 года. Украинцы стартуют выездным матчем против Сербии, а закончат отбор матчем против Северной Македонии дома.

Источник: УАФ

Сборная Украины попала в группу вместе с Францией, Сербией, Северной Македонией, Фарерскими островами и Арменией. Из-за того, что представители Армении не согласились с предложенными вариантами других ассоциаций, все было отдано на откуп слепому жребию.

Стоящее Сборная Украины может сыграть матчи отбора на ЧМ-2022 во Львове с болельщиками

Украина начнет отбор матчем против Сербии на выезде. А закончит домашним поединком против Северной Македонии. С Францией наша команда сыграет в третьем и восьмом турах. Первая игра состоится на выезде.

Календарь матчей

3 сентября 2021. Сербия – Украина

7 сентября. Украина – Армения

8 октября. Франция – Украина

12 октября. Украина – Фарерские острова

11 ноября. Северная Македония – Украина

16 ноября. Украина – Сербия

24 марта 2022. Армения – Украина

29 марта. Украина – Франция

2 июня. Фарерские острова – Украина

7 июня. Украина – Северная Македония

В финальной части Евро-2023 (U-21) будут выступать 16 команд – Румыния и Грузия как хозяева турнира и еще 14 сборных, которые присоединятся к ним по результатам отбора (девять победителей групп, лучшая команда среди обладателей вторых мест и четыре победителя плей-офф, в котором будут играть восемь обладателей вторых мест).

Поединки турнира с участием 16-ти сборных продлятся в июне – июле 2023 года. Матчи примут четыре стадиона в Румынии (два – в Клуж-Напоке и два – в Бухаресте) и четыре в Грузии (в Батуми, Поти и два – в Тбилиси). Матч-открытие состоится в Румынии, а финал – в Грузии.