В воскресенье, 31 января, произошло немало событий в мире спорта. О главных читайте в дайджесте Спорт24.

Источник: 24 канал

Украина завоевала "бронзу" на чемпионате Европы по биатлону

Смешанная эстафета 31 января завершила чемпионат Европы по биатлону в Польше. Украина в последней гонке заняла третье место.

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Один штрафной круг не помешал безудержной Норвегии победить. Баккен поддержал работу партнеров по команде и благодаря идеальной стрельбе завоевал "золото" для Норвегии.

Германии тоже было сложно составить конкуренцию. Биатлонисты сборной были почти безупречными и финишировали вторыми. Украина же замкнула тройку лидеров.

Медальный зачет чемпионата Европы по биатлону-2021

СМИ рассекретили контракт Лионеля Месси с Барселоной

Аргентинский форвард Барселоны Лионель Месси с 2017 года заработал бешеную сумму свыше полмиллиарда евро.

Контракт Барселоны с Лионелем Месси рассчитан до конца июня 2021 года. К этому времени аргентинский нападающий заработает 555 миллионов 237 тысяч евро зарплаты без учета налогов с фиксированной суммой за сезон в 138 миллионов евро.

Такой контракт футболиста ведет Барселону к банкротству. Сейчас долги клуба из Каталонии составляют 1 миллиард 173 миллиона евро.

Важно! Этот контракт является крупнейшим в истории спорта. Ранее таким считалось соглашение игрока в американском футболе Патрика Махоумса, которое составило 503 миллиона долларов за десять лет.

Состав сборной Украины по биатлону на чемпионат мира

Уже 10 февраля словенская Поклюка будет принимать главные соревнования биатлонного сезона. Лучшие спортсмены съедутся на чемпионат мира, где поборются и сильнейшие украинские биатлонисты.

Главный тренер сборной Украины Юрай Санитра окончательно определился с составом команды на чемпионат мира. Украину будут представлять 11 спортсменов.

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