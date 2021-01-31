Аргентинский форвард Барселоны Лионель Месси с 2017 года заработал баснословную сумму в более чем в полмиллиарда евро. Каталонский клуб уже выплатил звездному футболисту 92% от суммы, указанной в сделке.

Источник: El Mundo

Контракт Барселоны с Лионелем Месси рассчитан до конца июня 2021 года. К этому времени аргентинский нападающий заработает 555 миллионов 237 тысяч евро зарплаты без учета налогов с фиксированной суммой за сезон в 138 миллионов евро.

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Безумная зарплата Месси

Также дополнительно аргентинец получит премиальные средства – 115 миллионов за подписание контракта и еще 78 – "платеж верности". Сейчас в клуб уже выплатил Месси 551 миллион евро.

Такой контракт футболиста ведет Барселону к банкротству. Сейчас долги клуба из Каталонии составляют 1 миллиард 173 миллиона евро.

Важно! Этот контракт является крупнейшим в истории спорта. Ранее таковым считалась сделка игрока в американский футбол Патрика Махоумса, которая составила 503 миллиона долларов за десять лет.

Пока неизвестно, останется ли звездный форвард в Барселоне. В этом сезоне Лео провел в футболке каталонцев 23 матча во всех турнирах, в которых наколотил 15 голов и еще 6 раз ассистировал партнерам по команде.

На Месси уже охотится целый ряд клубов. Главными претендентами на Лионеля являются ПСЖ и МанСити. Сам футболист заявлял, что не против попробовать свои силы за океаном, а в прошлом году аргентинец уже пытался досрочно покинуть команду, но руководство Барселоны категорически отказало Лео.



Безумная зарплата Месси в Барселоне / Скриншот из El Mundo