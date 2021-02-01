У неділю, 31 січня, трапилося чимало подій у світі спорту. Про найголовніші читайте у дайджесті Спорт24.

Джерело: 24 канал

Україна здобула "бронзу" на чемпіонаті Європи з біатлону

Змішана естафета 31 січня завершила чемпіонат Європи з біатлону у Польщі. Україна в останній гонці посіла третю сходинку.

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Одне штрафне коло не завадило нестримній Норвегії перемогти. Баккен підтримав роботу партнерів по команді та завдяки ідеальній стрільбі здобув "золото" для Норвегії.

Німеччині теж було складно скласти конкуренцію. Біатлоністи збірної майже бездоганними та фінішували другими. Україна ж замкнула трійку лідерів.

Медальний залік чемпіонату Європи з біатлону-2021

ЗМІ розсекретили контракт Ліонеля Мессі з Барселоною

Аргентинський форвард Барселони Ліонель Мессі з 2017 року заробив шалену суму у понад пів мільярда євро.

Контракт Барселони з Ліонелем Мессі розрахований до кінця червня 2021 року. До цього часу аргентинський нападник заробить 555 мільйонів 237 тисяч євро зарплатні без урахування податків з фіксованою сумою за сезон у 138 мільйонів євро.

Такий контракт футболіста веде Барселону до банкрутства. Зараз борги клубу з Каталонії складають 1 мільярд 173 мільйони євро.

Важливо! Цей контракт є найбільшим в історії спорту. Раніше таким вважалась угода гравця в американський футбол Патріка Махоумса, яка склала 503 мільйони доларів за десять років.

Склад збірної України з біатлону на чемпіонат світу

Вже 10 лютого словенська Поклюка прийматиме головні змагання біатлонного сезону. Найкращі спортсмени з'їдуться на чемпіонат світу, де позмагаються і найсильніші українські біатлоністи.

Головний наставник збірної України Юрай Санітра остаточно визначився із складом команди на чемпіонат світу. Україну представлятимуть 11 спортсменів.

Жінки

Олена Підгрушна

Юлія Джима

Валя Семеренко

Віта Семеренко

Анастасія Меркушина

Дарія Блашко

Чоловіки