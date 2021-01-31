В воскресенье, 31 января, одиночной смешанной эстафетой стартовал заключительный день чемпионата Европы по биатлону. Украина попала в топ-6.

Источник: 24 канал

Германия на протяжении всей гонки была в лидерской группе и закономерно благодаря второй лучшей стрельбе в гонке завоевала "золото" одиночной смешанной эстафеты.

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Россия на последний круг вышла 2-й, но медленный темп Гараничева не позволил России остаться на второй строчке. Француз включил все резервы и завез команду на второе место. Российская сборная же замкнула тройку лидеров.

Результат гонки

1. Германия (0 + 5) 35:01.6

2. Франция (1 + 8) +21.0

3. Россия (0 + 6) +26.7

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5. Украина (0 + 6) +46.6

Ход гонки

Украину в этой гонке представляли Анастасия Меркушина и Артем Тищенко. 26-летняя биатлонистка начала эстафету для украинской сборной. Не таким себе представляла результат на первом огневом рубеже Меркушина – два промаха. Анастасия по двум дополнительными патронами закрыла мишени и вышла 14-й с отставанием в почти 17 секунд от лидера, которым стала Россия.

Стойка для Анастасия сложилась лучше – один выстрел в "молоко", но опять дополнительный патрон помог украинке. Тищенко пошел на свой этап 6-м, отставание от Германии составило почти 27 секунд.

Безупречную стрельбу показал Артем на первом для себя в гонке огневом рубеже. Украина осталась 6-й, а вот отставание от лидера сократилось до 24 секунд. После стрельбы Германия дальше продолжала лидировать, за ее спиной сразу расположились Франция и Россия.

Артем однажды ошибся на стойке и передал эстафету Меркушиной на 7-й позиции с отставанием в 36 секунд. Немецкая сборная продолжила удерживать лидерство в гонке.

Как-то не по плану украинской команды состоялась эта эстафета. Анастасия снова использовала два дополнительных патрона, которые отбросили Украину за пределы топ-10 – 11 место и отставание от лидера в 47 секунд.

"Чистой" была четвертая стрельба Меркушиной – 9 позиция, а вот по времени удалось сбросить лишь 4 секунды. Тищенко же поддержал партнершу по команде и тоже идеально прошел огневой рубеж. Украина поднялась на 7-е место. Между Россией и Германией шла ожесточенная борьба.

Последнюю стрельбу в гонке Тищенко провел на отлично – Украина поехала на последний круг 5-й. Самая интересная борьба была за "бронзу" между Францией и Италией.

Тищенко беспрепятственно на последнем круге сохранил для Украины 5-ю позицию. Победу одержала Германия.