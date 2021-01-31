Сборная Украины заняла 4 место в неофициальном медальном зачете чемпионата Европы по биатлону. В Душниках-Здруй наши спортсмены завоевали 3 награды.

Источник: 24 канал

Украинцы собрали по одной медали каждой пробы: Артем Прима стал лучшим в персьюте, Анастасии Меркушиной немного не хватило до первого места в индивидуальной гонке, в смешанной эстафете "сине-желтые" получили бронзовые медали.

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Сборные Польши и Латвии показали лучшие выступления на континентальном первенстве, в двух гонках представители этих сборных становились лучшими.

Норвежцы выиграли аж 6 комплектов наград, однако только 1 из них – высшей пробы. Она и позволила скандинавам подняться на третью строчку общего медального рейтинга.

Медальный зачет чемпионата Европы по биатлону-2021



Фото: Sport.ua