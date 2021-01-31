Украине не хватило одной медали для победы на чемпионате Европы по биатлону
Сборная Украины заняла 4 место в неофициальном медальном зачете чемпионата Европы по биатлону. В Душниках-Здруй наши спортсмены завоевали 3 награды.
Источник: 24 канал
Украинцы собрали по одной медали каждой пробы: Артем Прима стал лучшим в персьюте, Анастасии Меркушиной немного не хватило до первого места в индивидуальной гонке, в смешанной эстафете "сине-желтые" получили бронзовые медали.
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Сборные Польши и Латвии показали лучшие выступления на континентальном первенстве, в двух гонках представители этих сборных становились лучшими.
Норвежцы выиграли аж 6 комплектов наград, однако только 1 из них – высшей пробы. Она и позволила скандинавам подняться на третью строчку общего медального рейтинга.
Медальный зачет чемпионата Европы по биатлону-2021
Фото: Sport.ua
- Далее в мировом биатлоне небольшая пауза, после которой 10 февраля в словенской Поклюке стартует главный старт сезона – чемпионат мира-2021, на котором будет разыграно сразу 12 комплектов наград.
- С Душников в Словению отправляются Артем Прима, Артем Тищенко, Богдан Цымбал, Вита Семеренко и Анастасия Меркушина. Кроме них нашу сборную представят Дмитрий Пидручный, Антон Дудченко, Юлия Джима, Дарья Блашко, Елена Пидгрушная и Валя Семеренко.
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