Смешанная эстафета 31 января завершила чемпионат Европы по биатлону в Польше. Украина в последние гонке заняла третье место.

Источник: 24 канал

Один штрафной круг не помешал неудержимой Норвегии победить. Баккен поддержал работу партнеров по команде и благодаря идеальной стрельбе получил "золото" для Норвегии.

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Германии тоже было сложно составить конкуренцию. Биатлонисты сборной почти безупречны и финишировали вторыми. Украина же замкнула тройку лидеров.

Результаты гонки

1. Норвегия (1+7) 1:01.23.7

2. Германия (0+7) +30.7

3. Украина (0+10) +52.5

Ход гонки

Забойщицей украинской сборной стала Ирина Петренко, которая вернулась из декрета. Биатлонистка еще ни разу не ошиблась на стрельбе на чемпионате Европы. Но на первом огневом рубеже первый выстрел в "молоко" таки произошел. Украинка выехала на второй для себя круг 13-й с 13-секундным отставанием. Лидерство захватила Швейцария.

Вторая стрельба была по сценарию первой. Петренко с помощью одного патрона закрыла все 5 мишеней. Украинка поехала передавать эстафету 9-й. Украина находилась в 17 секундах от Австрии, которая поехала на трассу первой.

Последний круг в исполнении украинской биатлонистки был в лучших традициях. Петренко постепенно опережала соперниц. Однако на финише привезла Украину на 7-е место, передав эстафету Вите Семеренко.

Опытная Семеренко хорошо держала темп лидеров, но за быстрый круг была вынуждена тянуться за дополнительными патронами. Украина вышла из стрельбы 6-й с таким же 18-м отставанием.

На второй стрельбе Семеренко была на грани штрафного круга. Но две незакрытые мишени закрыла тремя патронами. Вита выехала на свой последний круг 8-й с 23-секундным отставанием. На последний круг сил у Виты не хватило. Одна из сестер Семеренко передала эстафету Богдану Цимбалу 9-ю с 33 секундами отставания.

На своей первой стрельбе мужского этапа Цимбал однажды попал в "молоко". Богдан остался 9-м. Второй огневой рубеж Богдана был идеальным – 5 из 5. Украинец воспользовался недостатками соперников и выехал на трассу 3-м, уступая лишь Норвегии и Германии.

23-летний украинский биатлонист провел отличный этап и передал эстафету 3-м. Финишером сборной был Артем Прима. Опытный биатлонист не стал форсировать события на первом своем круге и проиграл перед стрельбой ходом 10 секунд лидеру из Норвегии.

На первом огневом Артем потянулся за дополнительным патроном, но увеличил свое отставание от норвежца уже до 36 секунд. Австриец и итальянец подтянулся к Примы, их отставание составляло от украинского биатлониста 11 и 13 секунд соответственно.

Артем на последние стрельбе взял один дополнительный патрон, но быстро закрыл им мишень, поехав на последний круг 3-н. Ближайший конкурент австриец был за спиной Артема в 19 секундах.

Артем собрав все силы в руки таки пересек линию 3-м, получив "бронзу" для Украины.Победителем гонки стала Норвегия.