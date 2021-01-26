Барселона заявила о миллиардных долгах перед кредиторами и работниками
Руководство испанского футбольного клуба Барселона представило годовой финансовый отчет. В нем указано, что долги клуба составляют 1 миллиард 173 миллиона евро.
Источник: Marca
Пандемия коронавируса, которая, фактически, оставила команду без болельщиков на трибунах, а также неудачные результаты на международной арене привели к тому, что чистый убыток клуба за прошлый год составил 488,4 миллиона евро.
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Проблемой является и то, что из общей задолженности в 1,173 миллиарда евро, 730 миллионов евро займы на краткосрочной основе, которые вскоре надо отдать. Из них:
- 265 миллионов евро должны кредитным организациям;
- 164 миллиона евро – долги персонала;
- 2,5 миллиона евро – выплаты по облигациям;
- 298 миллионов евро составляют другие долги;
Пока менеджмент клуба ищет возможность отложить выплаты по части краткосрочных обязательств хотя бы до июня 2021-го года. Часть кредиторов уже дали согласие, с остальными ведутся переговоры.
Со всеми этими проблемами придется разбираться уже новому президенту клуба. Его выборы назначены на 7 марта.
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