Чемпионат мира: состав сборной Украины по биатлону на главный старт сезона
Уже 10 февраля словенская Поклюка будет принимать главные соревнования биатлонного сезона. Лучшие спортсмены съедутся на чемпионат мира, где посоревнуются и сильнейшие украинские биатлонисты.
Источник: biathlon.com.ua
Главный наставник сборной Украины Юрай Санитра окончательно определился с составом команды на чемпионат мира. Украину будут представлять 11 спортсменов.
Читайте также: Украинец Прима впервые прокомментировал получение "золота" чемпионата Европы
Состав сборной Украины
Семь из этих биатлонистов заслужили свое место в заявке на соревнования еще по результатам этапов Кубка мира. Других спортсменов словенский тренер выбирал за гонками чемпионата Европы в Польше. Первыми в список сборной на чемпионат мира попали еще Вита Семеренко и Богдан Цимбал.
Окончательная заявка украинской сборной была сформирована после гонок преследования. После этих стартов Санитра довыкликликликав Анастасию Меркушину и Артема Тищенко.
Вне составом на чемпионат мира остались перспективная Екатерина Бех, а также Руслан Ткаленко и Тарас Лесюк, которые выступали на этапах Кубка мира в сезоне-2020/2021.
Женщины
- Елена Пидгрушная
- Юлия Джима
- Валя Семеренко
- Вита Семеренко
- Анастасия Меркушина
- Дарья Блашко
Мужчины
- Дмитрий Пидручный
- Артем Прима
- Антон Дудченко
- Богдан Цимбал
- Артем Тищенко
Поделиться новостью