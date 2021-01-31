Уже 10 февраля словенская Поклюка будет принимать главные соревнования биатлонного сезона. Лучшие спортсмены съедутся на чемпионат мира, где посоревнуются и сильнейшие украинские биатлонисты.

Источник: biathlon.com.ua

Главный наставник сборной Украины Юрай Санитра окончательно определился с составом команды на чемпионат мира. Украину будут представлять 11 спортсменов.

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Состав сборной Украины

Семь из этих биатлонистов заслужили свое место в заявке на соревнования еще по результатам этапов Кубка мира. Других спортсменов словенский тренер выбирал за гонками чемпионата Европы в Польше. Первыми в список сборной на чемпионат мира попали еще Вита Семеренко и Богдан Цимбал.

Окончательная заявка украинской сборной была сформирована после гонок преследования. После этих стартов Санитра довыкликликликав Анастасию Меркушину и Артема Тищенко.

Вне составом на чемпионат мира остались перспективная Екатерина Бех, а также Руслан Ткаленко и Тарас Лесюк, которые выступали на этапах Кубка мира в сезоне-2020/2021.

Женщины

Елена Пидгрушная

Юлия Джима

Валя Семеренко

Вита Семеренко

Анастасия Меркушина

Дарья Блашко

Мужчины

Дмитрий Пидручный

Артем Прима

Антон Дудченко

Богдан Цимбал

Артем Тищенко

Чемпионат мира в Поклюке пройдет с 10-21 февраля. Биатлонисты посоревнуются в 12 гонках.