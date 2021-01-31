Украинец Артем Прима завоевал золото на чемпионате Европы по биатлону. Футболист Роман Зозуля забил гол за испанский Альбасете и принес победу своей команде. Вест Хэм взял в аренду Джесси Лигнарда, выступающего на позиции Андрея Ярмоленко. Таковы были главные новости спорта в субботу, 30 января.

Источник: 24 канал

Артем Прима стал чемпионом Европы по биатлону

На чемпионате Европы по биатлону-2021, в субботу, 30 января, состоялась мужская гонка преследования. Чемпионом Европы стал украинский биатлонист Артем Прима.

Он стартовал шестым. И на первых двух огневых рубежах допустил по одному промаху. Но чисто отстрелялся на третьем. На четвертом он еще один раз промахнулся, но его соперники сделали больше ошибок. Поэтому после четвертой стрельбы он выехал первым, и уже не отдал лидерства, одержав победу.

У женщин тоже состоялась гонка-преследование. Лучшей среди украинок стала Екатерина Бех, занявшая лишь девятое место.

Роман Зозуля забил победный гол за Альбасете

Украинский нападающий Роман Зозуля принес победу Альбасете в чемпионате Испании. Он отличился в матче против Овьедо. Во втором тайме Зозуля забил после подачи с углового. Этот гол стал единственным в матче.

Зозуля прервал свою серию без забитых голов, которая длилась с 17 октября 2020 года. А Альбасете одержал третью подряд победу в чемпионате и покинул зону вылета.

Усик должен провести бой против Джойса

Украинский боксер Александр Усик все ближе к желанному титулу в тяжелом весе. Всемирная боксерская организация (WBO) постановила о проведении поединка за звание временного чемпиона организации в тяжелом весе между Усиком и Джойсом. Боксерам дали 15 дней на подписание контракта, после чего 90 дней – на проведение боя.

Лидерство Зинченко, промах Харатина, ничья Шведа

Манчестер Сити минимально победил аутсайдера Шеффилд Юнайтед. Единственный гол был забит в начале матча. Зинченко отыграл весь матч на позиции левого защитника.

Манчестер Юнайтед и Арсенал сыграли в "сухую" ничью. Хотя обе команды создали немало возможностей, чтобы отличиться.

Златан Ибрагимович не забил третий пенальти в чемпионате Италии. всего у него было шесть попыток. Но Милан все-таки победил Болонью и остался на первом месте.

Реал проиграл дома Леванте. Милитао на 9-й минуте получил красную карточку. После этого Асенсио забил. Но Моралес счет сравнял. Во втором тайме Куртуа отразил пенальти. Но Рохер впоследствии таки принес победу Леванте. Андрей Лунин провел матч в запасе.

Не забил пенальти и Игорь Харатин за венгерский Ференцварош. А команда Сергея Реброва сыграла вничью с Кишвардой. За "Фради" также сыграли Александр Зубков, а за их соперников – Богдан Мельник. Вратарь Кишварды Артем Одинцов наблюдал за игрой со скамейки запасных.

Марьян Швед отыграл весь матч за Мехелен против Генка. Сама игра закончилась вничью 0:0.

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