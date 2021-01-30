Милан сумел на выезде обыграть Болонью и удержаться на первом месте в чемпионате Италии. Но Златан Ибрагимович не сумел отличиться, хотя возможность была.

Источник: 24 канал

В этом матче вратарь Болоньи Лукаш Скорупски совершил 11 сэйвов. У противоположных ворот Джанлуиджи Доннарумма четырежды спасал свою команду от пропущенных голов. Но каждый из этих голкиперов пропустил.

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Первым отличиться возможность имел Ибрагимович. Но голкипер среагировал на его удар. Отразил он и удар Ибрагимовича с пенальти. Но первым на добивании оказался Анте Ребич, который и открыл счет в этой встрече.

Этот пенальти стал третьим, который не забил Ибрагимович в этом сезоне Серии А. В целом он пробивал шесть раз.

Поэтому когда Милан во втором тайме получил еще одно право на пенальти, то пробивать пошел Франк Кессье. И не оплошал. Хотя пробил почти по центру, и вратарю не хватило считанных сантиметров, чтобы отбить мяч.

Болонья сумела забить уже на исходе матча. Но от поражения это ее не спасло.

Видеообзор матча Болонья – Милан

Милан побеждает и остается на первом месте в турнирной таблице. Кроме того, команда устанавливает собственный голевой рекорд, забив в 20 подряд гостевых матчах.