Українець Артем Прима здобув золото на Чемпіонаті Європи з біатлону. Футболіст Роман Зозуля забив гол за іспанський Альбасете та приніс перемогу своїй команді. Вест Хем взяв в оренду Джессі Лігнарда, який виступає на позиції Андрія Ярмоленка. Такими були головні новини спорту в суботу, 30 січня.

Джерело: 24 канал

Артем Прима став чемпіоном Європи з біатлону

На чемпіонаті Європи з біатлону-2021, в суботу, 30 січня, відбулася чоловіча гонка переслідування. Чемпіоном Європи став український біатлоніст Артем Прима.

Він стартував шостим. І на перших двох вогневих рубежах допустив по одному промаху. Але чисто відстрілявся на третьому. На четвертому він ще один раз промахнувся, але його суперники зробили більше помилок. Тож після четвертої стрільби він виїхав першим, і вже не віддав лідерства, здобувши перемогу.

У жінок теж відбулася гонка-переслідування. Кращою серед українок стала Катерина Бех, яка посіла лише дев'яте місце.

Роман Зозуля забив переможний гол за Альбасете

Український нападник Роман Зозуля приніс перемогу Альбасете у чемпіонаті Іспанії. Він відзначився у матчі проти Ов'єдо. У другому таймі Зозуля забив після подачі з кутового. Цей гол став єдиним у матчі.

Зозуля перервав свою серію без забитих голів, яка тривала з 17 жовтня 2020 року. А Альбасете здобув третю поспіль перемогу в чемпіонаті та покинув зону вильоту.

Усик має провести бій проти Джойса

Український боксер Олександр Усик все ближчий до омріяного титулу у важкій вазі. Світова боксерська організація (WBO) постановила про проведення поєдинку за звання тимчасового чемпіона організації у важкій вазі між Усиком і Джойсом. Боксерам дали 15 днів на підписання контракту, після чого 90 днів – на проведення бою.

Лідерство Зінченко, промах Харатіна, нічия Шведа

Манчестер Сіті мінімально переміг аутсайдера Шеффілд Юнайтед. Єдиний гол було забито на початку матчу. Зінченко відіграв весь матч на позиції лівого захисника.

Манчестер Юнайтед та Арсенал зіграли в "суху" нічию. Хоча обидві команди створили чимало нагод, щоб відзначитися.

Златан Ібрагімович не забив третій пенальті в чемпіонаті Італії. загалом у нього було шість спроб. Але Мілан таки переміг Болонью та залишився на першому місці.

Реал програв вдома Леванте. Мілітао на 9-й хвилині отримав червону картку. Після цього Асенсіо забив. Але Моралес рахунок зрівняв. У другому таймі Куртуа відбив пенальті. Та Рохер згодом таки приніс перемогу Леванте. Андрій Лунін провів матч у запасі.

Не забив пенальті й Ігор Харатін за угорський Ференцварош. А команда Сергія Реброва зіграла внічию з Кішвардою. За "Фраді" також зіграли Олександр Зубков, а за їх суперників – Богдан Мельник. Воротар Кішварди Артем Одінцов спостерігав за грою з лави запасних.

Мар'ян Швед відіграв весь матч за Мехелен проти Генка. Сама гра закінчилася внічию 0:0.

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