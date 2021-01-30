Звездный конкурент для Ярмоленко: игрок Манчестер Юнайтед Лингард перешел в Вест Хэм
Английские клубы Манчестер Юнайтед и Вест Хэм договорились о трансфере футболиста сборной Англии Джесси Лингарда. Игрок будет выступать за Вест Хэм.
Источник: сайт Манчестер Юнайтед
Полузащитник Джесси Лингард официально перешел из Манчестер Юнайтед в Вест Хэм на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца сезона-2020/2021.
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Отметим, что 28-летний игрок выступает на позиции украинского футболиста Вест Хэма Андрея Ярмоленко.
Отметим, что зимой ряды Вест Хэма покинул другой конкурент Андрея Ярмоленко – Роберт Снодграсс. Футболист перешел в Вест Бромвич.
Также Вест Хэм покинул самый дорогой футболист в истории клуба Себастьян Аллер. Он усилил амстердамский Аякс.
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