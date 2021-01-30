Английские клубы Манчестер Юнайтед и Вест Хэм договорились о трансфере футболиста сборной Англии Джесси Лингарда. Игрок будет выступать за Вест Хэм.

Источник: сайт Манчестер Юнайтед

Полузащитник Джесси Лингард официально перешел из Манчестер Юнайтед в Вест Хэм на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца сезона-2020/2021.

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Отметим, что 28-летний игрок выступает на позиции украинского футболиста Вест Хэма Андрея Ярмоленко.

1️⃣1️⃣ things to know about our new No.1️⃣1️⃣!#WelcomeJesse — West Ham United (@WestHam) January 29, 2021

Статистика Лингарда. В этом сезоне Лингард ни разу не сыграл за Манчестер Юнайтед в АПЛ. Он только трижды выходил на поле в кубковых матчах.

Отметим, что зимой ряды Вест Хэма покинул другой конкурент Андрея Ярмоленко – Роберт Снодграсс. Футболист перешел в Вест Бромвич.

Также Вест Хэм покинул самый дорогой футболист в истории клуба Себастьян Аллер. Он усилил амстердамский Аякс.