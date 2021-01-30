Украинский нападающий Роман Зозуля принес победу Альбасете в чемпионате Испании. Он отличился за Альбасете в матче против Овьедо.

Источник: 24 канал

Зозуля третий матч подряд начал в старте Альбасете. Отличиться ему удалось во втором тайме. Он забил ударом головой после подачи с углового.

А в конце встречи Зозуля получил желтую карточку.

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Этот гол стал первым для Зозули с 17 октября 2020 года, когда он забил в ворота Сабаделе.

Альбасете выиграл третий матч подряд, а за пять матчей набрал 13 очков из 15 возможных. Благодаря этому команда покинула зону вылета и оторвалась от соперников.