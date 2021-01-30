На чемпионате Европы по биатлону-2021, в субботу, 30 января, состоялась мужская гонка преследования. Чемпионом Европы стал украинский биатлонист Артем Прима.

Источник: 24 канал

Украинский биатлонист на четырех огневых рубежах допустил три промаха и поднялся с шестого места на первое. Борьбу за "золото" Прима выиграл у чеха Михала Крчмаржа.

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Результаты гонки

1. Артем Прима (Украина)

2. Михал Крчмарж (Чехия)

3. Ховард Богетвейт (Норвегия)

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17. Богдан Цымбал (Украина)

21. Артем Тищенко (Украина)

A. Pryma claims the . M. Krcmar . H. G. Bogetveit . #OECH21 pic.twitter.com/maVR9B8yll — IBU Cup Biathlon (@IBU_CUP) January 30, 2021

Ход гонки

К первой стрельбе победитель спринта Мартин Егер растерял свое преимущество. Но благодаря удачной первой стрельбе швейцарец остался первым. Его преследователями были россиянин Халили и немец Кюн.

Украинец Артем Прима, который стартовал 6-м, не закрыл одну мишень и опустился на восьмое место.

После второй стрельбы Кюн единственный из лидеров гонки закрыл все 5 мишеней и возглавил гонку. Его преимущество над преследователями уже была более 10 секунд.

Артем Прима удачно отработал на огневом рубеже и приблизился к борьбе за подиум. После экватора гонки украинцы Богдан Цымбал и Артем Тищенко были за пределами топ-20.

На первой стрельбе стоя у многих биатлонистов возникли проблемы, поэтому не обошлось без штрафных кругов. Лидерство перехватил Михал Крчмарж, но отставание Кюна была меньше 5 секунд.

Артема Приму перед решающей стрельбой от лидера отделяли всего 8 секунд. После последней стрельбы лидеры снова пошли на штрафные круги.

Лучше отработали Прима и Крчмарж. Они, несмотря на штрафной круг, повели борьбу за победу. В итоге украинец был всего на 6 секунды быстрее.

"Бронзу" завоевал норвежец Ховард Богетвейт.



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