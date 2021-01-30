Владислав Вакула, который в январе перешел в аренду в черниговскую Десну, через две недели покинул команду.

Источник: 24 канал, FootBoom

13 января Десна и Шахтер объявили об аренде Владислава Вакулы. Игрок должен был выступать за черниговский клуб до конца сезона.

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Но 30 января игрок опубликовал сторис в инстаграм, в котором он уже в форме Мариуполя и с подписью "Возвращение блудного сына".

Вакула выступал за Мариуполь с 2018 года. Летом 2019 года его выкупил Шахтер, но оставил в аренде в азовском клубе. Зимой 2020 года Вакула присоединился к Шахтеру, но за весь год сыграл лишь в четырех матчах.

Главный тренер Десны Александр Рябоконь в комментарии FootBoom подтвердил, что Вакула покинул его команду. И что это было решение тренера.

Ни Мариуполь, ни Шахтер не сообщают об аренде игрока.