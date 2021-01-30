Украинский боксер Александр Усик все ближе к желанному титулу WBO в тяжелом весе. Украинский боксер встретится с Джо Джойсом за звание временного чемпиона WBO.

Источник: The Athletic

Всемирная боксерская организация (WBO) постановила о проведении поединка за звание временного чемпиона организации в тяжелом весе между Усиком и Джойсом.

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Об этом The Athletic сообщает со ссылкой на информацию от Matchroom Boxing, глава которой Эдди Хирн, промоутер чемпиона WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа.

Промоутеры Усика и Джойса получили письмо

WBO отправила письмо Фрэнку Уоррену и Александру Красюку, которые являются промоутерам Джойса и Усика соответственно, в котором приказала в течение 15 дней заключить договор на бой между боксерами.

Поединок Усик-Джойс должен состояться в течение 90 дней после подписания контракта. Если стороны не договорятся о бое, будут проведены промоутерские торги.

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Усик встретится с победителем боя Джошуа-Фьюри

Командам чемпиона WBC Тайсона Фьюри и Джошуа были отправлены условия, по которым победитель их поединка должен в течение 180 дней встретиться с победителем боя Усик – Джойс.

Важно. Несоблюдение распоряжения приведет к тому, что титул WBO будет объявлен вакантным.

Отмечается, что датой боя Фьюри – Джошуа называется лето 2021 года.

Если бой не состоится в этот период, WBO имеет право повысить временного чемпиона WBO до статуса полноценного. Однако действующего чемпиона все равно призовут провести защиту титула.