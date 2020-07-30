В среду, 29 июля, произошло немало важных событий в мире спорта. О самых главных – читайте в обзоре Спорт24.

"Колос" обыграл "Мариуполь" и сыграет в Лиге Европы

29 июля в матче между "Колосом" и "Мариуполем" определялась судьба путевки в квалификацию Лиги Европы, пишет 24 канал.

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Победителем этого матча стал "Колос", который забил единственный гол уже в экстратайме. Отличился герой предыдущего матча против "Днепр-1" Антюх.

В первый же свой сезон после выхода в УПЛ "Колос" получил право выступить в еврокубках.

Роман Санжар покинул львовские "Карпаты"

Роман Санжар покинул пост главного тренера футбольного клуба "Карпаты". Соглашение между клубом и игроком было расторгнуто по взаимному согласию сторон.

Покинул ли команду только Роман Санжар, или и весь его тренерский штаб – не уточняется. Как и не сообщается о том, кто будет новым тренером команды.

"Карпаты" не смогли доиграть сезон УПЛ из-за финансовых проблем. Команда не сыграла два матча против "Мариуполя", из-за чего была исключена из турнира. Где начнут новый сезон "Карпаты" – неизвестно. Они должны вылететь в Первую лигу, но клуб может не получить аттестат на участие в соревнованиях из-за долгов. В таком случае придется выступать или во Второй лиге, или в любителях.

"Реал" определил будущее Лунина в клубе

Андрей Лунин с нового сезона станет дублером Тибо Куртуа. Руководство "королевского клуба" проинформировало украинца, что не планирует отдавать его в аренду.

После трех аренд ("Леганес", "Вальядолид" и "Овьедо"), Лунин получит возможность проявить себя на "Сантьяго Бернабеу". "Реал" хочет, чтобы он заменил Куртуа, и по этой причине "сливочные" отпустили Люку Зидана после 16 лет в клубе.

Ломаченко возглавил рейтинг лучших боксеров мира

Чемпион мира в легком весе по версиям WBA, WBO и WBC Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) возглавил рейтинг лучших боксеров в своем весе по версии Boxingtalk.

По мнению издания, лидерство в рейтинге Ломаченко не подлежит сомнению. Также на 35 месте расположили украинца Дениса Беринчика (13-0, 7 КО).