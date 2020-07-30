У середу, 29 липня, трапилося чимало важливих подій у світі спорту. Про найголовніші – читайте у огляді Спорт24.

"Колос" обіграв "Маріуполь" та зіграє у Лізі Європи

29 липня у матчі між "Колосом" та "Маріуполем" визначалася доля путівки у кваліфікацію Ліги Європи, пише 24 канал.

Дивіться також: Гол Ярмоленка визнаний найкращим за "Вест Хем" у сезоні АПЛ: відео

Переможцем цього матчу став "Колос", який забив єдиний гол вже в екстратаймі. Відзначився герой попереднього матчу проти "Дніпро-1" Антюх.

В перший же свій сезон після виходу в УПЛ "Колос" здобув право виступити в єврокубках.

Роман Санжар покинув львівські "Карпати"

Роман Санжар покинув посаду головного тренера футбольного клубу "Карпати". Угода між клубом та гравцем була розірвана за взаємною згодою сторін.

Чи команду покинув лише Роман Санжар, чи й весь його тренерський штаб – не уточнюється. Як і не повідомляється те, хто буде новим тренером команди.

"Карпати" не змогли дограти сезон УПЛ через фінансові проблеми. Команда не зіграла два матчі проти "Маріуполя", через що була виключена з турніру. Де почне новий сезон "Карпати" – невідомо. Вони мали б вилетіти у Першу лігу, але клуб може не отримати атестат на участь у змаганнях через борги. В такому разі доведеться виступати або в Другій лізі, або в аматорах.

"Реал" визначив майбутнє Луніна в клубі

Андрій Лунін з нового сезону стане дублером Тібо Куртуа. Керівництво "королівського клубу" поінформувало українця, що не планує віддавати його в оренду.

Після трьох оренд ("Леганес", "Вальядолід" і "Ов'єдо"), Лунін отримає можливість проявити себе на "Сантьяго Бернабеу". "Реал" хоче, аби він замінив Куртуа, і з цієї причини "вершкові" відпустили Люку Зідана після 16 років в клубі.

Ломаченко очолив рейтинг найкращих боксерів світу

Чемпіон світу в легкій вазі за версіями WBA, WBO і WBC Василь Ломаченко (14-1, 10 КО) очолив рейтинг найкращих боксерів у своїй вазі за версією Boxingtalk.

На думку видання, лідерство в рейтингу Ломаченка не підлягає сумніву. Також на 35 місці розташували українця Дениса Берінчика (13-0, 7 КО).