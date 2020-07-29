Чемпион мира в легком весе по версиям WBA, WBO и WBC Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) возглавил рейтинг лучших боксеров в своем весе по версии Boxingtalk.

По мнению издания, лидерство в рейтинге Ломаченко не подлежит сомнению. Также на 35 месте расположили украинца Дениса Беринчика (13-0, 7 КО). Читайте также: Кто опередил Ломаченко в рейтинге обладателя титула WBC Берчельта: топ-3 боксеров Топ-10 рейтинга по версии Boxingtalk 1. Василий Ломаченко

2. Теофимо Лопес

3. Джервонта Дэвис

4. Девин Хейни

5. Хавьер Фортуна

6. Хорхе Линарес

7. Ричард Комми

8. Люк Кэмпбелл

9. Эммануэль Тагое

10. Ли Селби

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35. Денис Беринчик Достижения Василия Ломаченко: главное В 2008 году в Пекине стал олимпийским чемпионом.

На Олимпиаде 2012 года, которая проходила в Лондоне снова стал лучшим. В финале победил соперника из Южной Кореи.

В составе команды "Украинские атаманы" Василий Ломаченко не потерпел ни одного поражения.

Во втором бою профессиональной карьеры Ломаченко стремился установить рекорд, завоевав звание чемпиона мира, однако помешало единственное поражение, которое потерпел титулованный боксер. На ринге украинец сошелся с Орландо Салидо

(Мексика). Соперник вел "грязный" бой, однако рефери никак не обращал на это внимания. По результатам украинец таки проиграл.

Ломаченко – чемпион мира в легком весе по версии WBA / WBO.