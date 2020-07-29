В матче между "Колосом" и "Мариуполем" определялась судьба путевки в квалификацию Лиги Европы. Победителем этого матча стал "Колос", который забил единственный гол уже в экстратайме. Отличился герой предыдущего матча против "Днепр-1" Антюх.

Колос – Мариуполь 1:0

Гол: Антюх, 95

"Колос" в полуфинале разгромил "Днепр-1" 4:1. Зато "Мариуполь" на выезде обыграл "Александрию".

Эти команды играли между собой в первом туре УПЛ. Состоялся он без одного дня год назад – 30 июля 2019 года. Тогда победил "Колос" 2:1.

Это был матч со зрителями. На НСК "Олимпийский" пришло 5070 зрителей. Среди зрителей на трибунах был и главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко.

Для "Мариуполя" это 4 подряд матч на выезде за 13 дней. До этого команда сыграла против "Ворсклы" в Полтаве против "Львова" и "Александрии".

"Колос" по итогам первой части чемпионата набрал 26 очков, в то время как "Мариуполь" – 25.Однако во второй части чемпионата команда из Ковалевки лишь дважды победила и набрала 32 очка, в то время как "Мариуполь" победил четыре раза (еще две технические победы над "Карпатами") и в итоге получил 45 очков.

Прагматичный футбол без голов

Ставки в этом матче были довольно большие. Победитель выходит во второй квалификационный раунд Лиги Европы. Поэтому цена ошибки в этом матче была достаточно высокая. Это понимали и тренеры, поэтому их команды сыграли довольно осторожный и прагматичный футбол.

В целом команды играли достаточно аккуратно, но не обошлось и без повреждений. Уже на первой минуте удар локтем по голове получил нападающий "Мариуполя" Фомин. Впоследствии защитнику азовцев Чеботенко пришлось накладывать повязку на голову из-за кровотечения. С ней он играл до конца матча. Во втором тайме Гавриш из "Колоса" тоже досрочно покинул поле из-за повреждения.

Зато моментов было не так и много. "Колос" за первый тайм семь раз пробивал по воротам соперников, но лишь два из них летели в створ. Один из них произошел уже перед свистком на перерыв – Антюх пробивал, и мяч после рикошета летел под перекладину. Но Гальчук справился.

Красивый гол перед тем мог забить Морозко. Он эффектно обыграл соперников на краю штрафной и целил под дальнюю штангу – мимо.

У "Мариуполя" таких моментов не было.

"Колос" во втором тайме начал больше давить на ворота соперника. На 51-й минуте свой момент имел Бондаренко. Он пробивал головой после навеса с фланга. Гальчук продемонстрировал свое мастерство, в прыжке отбив мяч, летевший в угол ворот.

Впоследствии "Колос" получил право на опасный штрафной удар. Пробивал Морозко. Мяч попал в перекладину ворот.

"Мариуполь" мог вырвать победу на последней минуте матча. Мишнев обыграл соперников на краю штрафной и пробросил мяч на Тополова. Удар последнего был довольно мощный и в нижний угол, но Волынец сумел спасти "Колос".

Герой Антюх

Учитывая, что голов в основное время не было, командам пришлось играть два экстратайма по 15 минут. И уже в первом из них "Колос" забил. Отличился Антюх. Лысенко навесил на дальнюю штангу, где полузащитник выиграл верховую борьбу у соперника и пробил головой. Траектория полета мяча была недосягаемой для Гальчука, который в прыжке хоть и пытался достать его, но не сумел и залетел в ворота вместе с мячом.

"Мариуполю" теперь надо было забивать, и команды начали демонстрировать довольно открытый футбол. Азовцы пошли вперед, и это позволило "Колосу" создавать больше моментов. Хотя и у "Мариуполя" тоже был опасный удар, с которым справился Волынец. За несколько минут опасно пробивали по воротам Гальчука.

Начало второго экстратайма отличилось хорошим моментом, когда пробивал Костышин. Выше.

Впоследствии произошел довольно неприятный момент. Антюх пытался достать до мяча, но Гальчук был первым на выходе. И полузащитник задел ногой голову вратаря, который бросился вниз забрать мяч. Заканчивал игру голкипер "Мариуполя" с открытым кровотечением. Арбитр матча этого не заметил и не остановил игру, чтобы медики оказали ему помощь и остановили кровь.

Видеообзор матча Колос – Мариуполь

Матч закончился победой "Колоса", который сыграет в квалификации Лиги Европы. В первый же свой сезон после выхода в УПЛ команда получила право выступить в еврокубках.