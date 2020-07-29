Роман Санжар покинул пост главного тренера футбольного клуба "Карпаты".

Как говорится на сайте "Карпат", соглашение между клубом и игроком было расторгнуто по взаимному согласию сторон.

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Покинул ли команду только Роман Санжар, или весь его тренерский штаб – не уточняется. Как и не сообщается о том, кто будет новым тренером команды.

Кто еще покинул "Карпаты"

Стоит отметить, что Санжар – не единственный, кто покинул "Карпаты" этим летом. Перед этим с клубом попрощался капитан Дмитрий Кльоц. Еще ранее команду покинули Андро Гиоргадзе, Алексей Хахлев, Артем Козак и Василий Прийма. Закончилась аренда Владислава Дубинчака и Егора Назарины. Также в аренде в клубе находился и Орест Кузык.

Роман Санжар возглавил "Карпаты" в сентябре 2019 года. Команда под его руководством выиграла лишь один матч – первую игру против полтавской "Ворсклы". После этого 17 матчей в УПЛ команда не смогла выиграть семь раз сыграв вничью. Клуб также вылетел из Кубка Украины, в серии пенальти уступив перволиговому "Ингульцу".

"Карпаты" не смогли доиграть сезон УПЛ из-за финансовых проблем. Команда не сыграла два матча против "Мариуполя", из-за чего была исключена из турнира. Где начнет новый сезон "Карпаты" – неизвестно. Они должны вылететь в Первую лигу, но клуб может не получить аттестат на участие в соревнованиях из-за долгов. В таком случае придется выступать или во Второй лиге, или в любителях.