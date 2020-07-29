Андрей Лунин с нового сезона станет дублером Тибо Куртуа. Руководство "королевского клуба" проинформировало украинца, что не планирует отдавать его в аренду.

После трех аренд ("Леганес", "Вальядолид" и "Овьедо"), Лунин получит возможность проявить себя на "Сантьяго Бернабеу". Об этом сообщает AS.

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Издание отмечает, что "Реал" хочет, чтобы он заменил Куртуа, и по этой причине "сливочные" отпустили Люка Зидана после 16 лет в клубе.

Сезон Лунина

Андрей Лунин стал игроком "Овьедо" 14 июня, когда перешел из "Реала" на правах аренды. Сезон Андрей начал в "Вальядолиде", но покинул клуб из-за нехватки игровой практики.

За "Овьедо", который играет в Сегунде, Лунин провел 19 матчей. Шесть поединков вратарь провел на ноль. Лунин помог команде не вылететь в третий дивизион.

С нового сезона украинец имеет все шансы стать запасным голкипером в "Реале".