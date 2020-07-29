Гол Ярмоленко признан лучшим за "Вест Хэм" в сезоне АПЛ: видео
Портал football.london назвал лучший гол "Вест Хэма" в сезоне АПЛ 2019/20.
Награда досталась Андрею Ярмоленко за точный удар на 89-й минуте матча с "Челси" (3:2) в 32-м туре английской Премьер-лиги.
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Видео гола Ярмоленко
Статистика Ярмоленко в "Вест Хэме"
- 30-летний Ярмоленко стал игроком "Вест Хэма" летом 2018 года. Лондонский клуб заплатил "Боруссии" Дортмунд за трансфер украинца 20 миллионов евро.
- За "Вест Хэм" 30-летний Ярмоленко провел 33 матча, забил 7 голов и отдал 2 результативные передачи.
- За два года Андрей дважды получал серьезные травмы.