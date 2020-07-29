Портал football.london назвал лучший гол "Вест Хэма" в сезоне АПЛ 2019/20.

Награда досталась Андрею Ярмоленко за точный удар на 89-й минуте матча с "Челси" (3:2) в 32-м туре английской Премьер-лиги.

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Видео гола Ярмоленко

Статистика Ярмоленко в "Вест Хэме"