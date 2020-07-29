Во вторник, 28 июля, произошло множество важных событий в мире спорта. О самых главных – читайте в обзоре Спорт24.

Мощный гол Малиновского спас "Аталанту" от поражения

"Парма" принимала "Аталанту" в матче 37 тура Серии А. Матч закончился волевой победой гостей. "Парма" открыла счет в матче на 43-й минуте, а уже на 70-й Малиновский выполнил штрафной со средней дистанции, сравняв счет во встрече.

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На счету футболиста уже 8 голов и 4 ассиста. Благодаря этому Малиновский один из лучших игроков чемпионата Италии после рестарта.

Кто вошел в тренерский штаб Луческу в "Динамо"

Новоиспеченный наставник "Динамо" Мирча Луческу определился с тренерским штабом в киевском клуба. В штабе Луческу нашлось место украинцам и иностранцам:

Огнен Вукоевич (экс-игрок "Динамо")

Олег Гусев (экс-игрок "Динамо")

Михаил Михайлов (тренер вратарей "Динамо")

Эмил Карас (молдавский специалист)

Также Луческу пригласит в "Динамо" научную группу.

Хабиб Нурмагомедов согласился на бой с Гейджа

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов осенью 2020 года вернется в октагон. Россиянин встретится с временным чемпионом UFC Джастином Гейджом. Бой состоится 24 октября.

Вероятно, поединок пройдет на "Бойцовском острове" в Абу-Даби на турнире UFC 254.

Предварительные поединки бойцов

Нумагомедов должен был встретиться с Тони Фергюсоном в апреле 2020 года. Но из-за карантина долгожданный бой отменили.

Россиянина в октагоне заменил именно Гейдж. Джастин сенсационно победил Тони и стал временным чемпионом мира.

Предыдущий поединок непобедимый Хабиб провел еще 7 сентября 2019 года. Тогда россиянин одолел Дастина Пуарье.

"Динамо" опубликовало письмо Луческу, где он просил об отставке

Новый главный тренер футбольного клуба "Динамо" Мирча Луческу остается наставником команды, несмотря на неоднозначные заявления румынских СМИ о его отставке.

Поскольку вокруг данной темы продолжаются спекуляции, президент "Динамо" решил обнародовать переписку с господином Луческу, чтобы не плодить слухи и сплетни о реальных намерениях сторон.