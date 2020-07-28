Украинец Яремчук оформил дубль за восемь минут в первом матче после травмы: видео
Украинские футболисты Роман Яремчук и Игорь Пластун помогли бельгийскому "Генту" разгромить французский "Метц" (3:0) в товарищеском матче.
Яремчук отметился дублем в матче с "Метцом", который выступает во французской Лиге 1. Украинец забил на 13-й и 21 минутах матча, пишет 24 канал.
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Видео голов Яремчука
Пластун появился на поле после перерыва и успел отличиться забитым мячом. Также в матче принял участие еще один украинец Роман Безус.
Напомним, что Роман только в середине июня восстановился после травмы, полученной в конце января.