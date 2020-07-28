Украинские футболисты Роман Яремчук и Игорь Пластун помогли бельгийскому "Генту" разгромить французский "Метц" (3:0) в товарищеском матче.

Яремчук отметился дублем в матче с "Метцом", который выступает во французской Лиге 1. Украинец забил на 13-й и 21 минутах матча, пишет 24 канал.

Смотрите также: Мощный гол Малиновского спас "Аталанту" от поражения: видео

Видео голов Яремчука

GOOOOOOAAAAAALLLL!!!



1-0 (13’) | In een rommelige fase na de corner, duwt Yaremchuk het openingsdoelpunt binnen. #FCMGNT #Preseason2021 pic.twitter.com/zUe0f903Pf — KAA Gent (@KAAGent) July 28, 2020

GOOOOOOAAAAAALLLL!!!



2-0 (21’) | Yaremchuk direct met zijn tweede! @VadisOfficial met een aflegger met de hak die Roman knap afwerkt. #FCMGNT #Preseason2021 pic.twitter.com/11wcJOfmP3 — KAA Gent (@KAAGent) July 28, 2020

Пластун появился на поле после перерыва и успел отличиться забитым мячом. Также в матче принял участие еще один украинец Роман Безус.

Напомним, что Роман только в середине июня восстановился после травмы, полученной в конце января.