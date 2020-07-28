Во вторник, 28 июля, "Парма" принимает "Аталанту" в матче 37 тура Серии А. Матч закончился волевой победой гостей.

Парма – Аталанта 1:1

Голы: Кулесевски, 43 – Малиновский, 70

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"Парма" открыла счет в матче на 43-й минуте, а уже на 70-й Малиновский выполнил штрафной со средней дистанции, сравняв счет во встрече.

Видео гола Малиновского

Удачный сезон Малиновского

В целом Малиновский провел за "Аталанту" в Серии А 33 матча.

На счету футболиста 8 голов и 4 ассиста. Благодаря этому Малиновский один из лучших игроков чемпионата Италии после рестарта.

Добавим, что "Аталанта" вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов, где сыграет с ПСЖ. Также команда украинца гарантировала себе участие в следующем розыгрыше Лиги чемпионов.