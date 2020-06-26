Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов осенью 2020 года вернется в октагон. Россиянин проведет бой против временного чемпиона UFC Джастина Гейджа.

Хабиб – Гейдж: дата боя

Али Абдель-Азиз, представляющий интересы обоих бойцов, подтвердил, что поединок пройдет на турнире UFC 253.

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"Команда Хабиба, скоро на UFC 253", – сказал Абдель-Азиз.

Турнир UFC 253 состоится 19 сентября в Абу-Даби.

Предварительные поединки бойцов

Нумагомедов должен был встретиться с Тони Фергюсоном в апреле 2020 года. И из-за карантина долгожданный бой отменили.

Россиянина в октагоне заменил именно Гейдж. Джастин сенсационно победил Тони и стал временным чемпионом мира.

Предыдущий поединок непобедимый Хабиб провел еще 7 сентября 2019 года. Тогда россиянин одолел Дастина Пуарье.