У вівторок, 28 липня, трапилося чимало важливих подій у світі спорту. Про найголовніші – читайте у огляді Спорт24.

Потужний гол Маліновського врятував "Аталанту" від поразки

"Парма" приймала "Аталанту" у матчі 37 туру Серії А. Матч закінчився вольовою перемогою гостей. "Парма" відкрила рахунок у матчі на 43-й хвилині, а вже на 70-й Маліновський виконав штрафний із середньої дистанції, зрівнявши рахунок у зустрічі.

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На рахунку футболіста вже 8 голів і 4 асисти. Завдяки цьому Маліновський один з найкращих гравців чемпіонату Італії після рестарту.

Хто увійшов у тренерський штаб Луческу в "Динамо"

Новоспечений наставник "Динамо" Мірча Луческу визначився з тренерським штабом у київському клубу. У штабі Луческу знайшлося місце українцям та іноземцям:

Огнєн Вукоєвич (ексгравець "Динамо")

Олег Гусєв (ексгравець "Динамо")

Михайло Михайлов (тренер воротарів "Динамо")

Еміл Карас (молдовський фахівець)

Також Луческу запросить у "Динамо" наукову групу.

Хабіб Нурмагомедов погодився на бій з Гейджі

Чемпіон UFC у легкій вазі Хабіб Нурмагомедов восени 2020 року повернеться в октагон. Росіянин зустрінеться з тимчасовим чемпіоном UFC Джастіном Гейджі. Бій відбудеться 24 жовтня.

Ймовірно, поєдинок пройде на "Бійцівському острові" в Абу-Дабі на турнірі UFC 254.

Попередні поєдинки бійців

Нумагомедов мав зустрітися з Тоні Фергюсоном у квітні 2020 року. Та через карантин довгоочікуваний бій скасували.

Росіянина в октагоні замінив саме Гейджі. Джастін сенсаційно переміг Тоні і став тимчасовим чемпіоном світу.

Попередній поєдинок непереможний Хабіб провів ще 7 вересня 2019 року. Тоді росіянин здолав Дастіна Пуар'є.

"Динамо" опублікувало листи Луческу, де він просив про відставку

Новий головний тренер футбольного клубу "Динамо" Мірча Луческу залишається наставником команди, незважаючи на неоднозначні заяви румунських ЗМІ про його відставку.

Оскільки навколо даної теми тривають спекуляції, президент "Динамо" вирішив оприлюднити листування з паном Луческу, щоб не плодити чутки та плітки про реальні наміри сторін.