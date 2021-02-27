В пятницу, 26 февраля, случилось немало событий в мире спорта. О самых главных читайте в дайджесте Спорт24.

Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы

В пятницу, 26 февраля, состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. Поэтому определились команды, которые сыграют между собой. На этой стадии турнира сыграют 16 команд. Две из них – из Украины. Это киевское Динамо и донецкий Шахтер.

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Аякс – Янг Бойз

Динамо (Киев) – Вильярреал

– Вильярреал Рома – Шахтер

Олимпиакос – Арсенал

Динамо (Загреб) – Тоттенхэм

Манчестер Юнайтед – Милан

Славия – Рейнджерс

Гранада – Мольде

Первые матчи состоятся 11 марта. Ответные матчи запланированы на 18 марта. А уже 19 марта состоится жеребьевка четвертьфинала и полуфинала.

Условия возвращения Владимира Кличко на ринг

44-летний Владимир Кличко все еще может вернуться на ринг. У легенды бокса есть еще два незавершенных дела на ринге.

Кличко-младший неоднократно делился с украинскими болельщиками своей великолепной физической формой. Боксер делился видео с тренировок в своих соцсетях.

По словам промоутера Александра Красюка, Владимир еще сам точно не знает, будет ли возвращаться на ринг.

Он говорил, что единственная мотивация – войти в историю старейшим чемпионом мира. А в конце 2021 года Владимир станет старше, чем рекордсмен Джордж Форман. И еще есть незаконченное дело у Кличко. Это Тайсон Фьюри,

– заявил Красюк.

Украина сократила отставание от Шотландии в таблице коэффициентов УЕФА

В четверг, 25 февраля, завершилась стадия 1/16 финала Лиги Европы. Украина взяла максимальные 4 очка в таблице коэффициентов УЕФА: в Лиге Европы Шахтер победил Маккаби, а Динамо – Брюгге, добавив в национальную копилку 0,8 балла.

Таким образом, в активе Шахтера в текущем сезоне 14 очков (4 из них – бонусы), на счету Динамо – 13,5 (4), у Зари – 4, Колоса – 2 и Десны – 0,5. Всего 34 пункта, что трансформируются в таблице коэффициентов УЕФА в 6,8 балла (34 очка делим на 5 клубов).

Конкуренты Украины

У главного конкурента, Шотландии, остается один клуб. Рейнджерс снова переиграл бельгийский Антверпен (5:2) и принес +0.500 за день (у них очки делят на четырех). За четверг Украина сократила отставание на 0.300, и теперь отрыв Шотландии – 0.025.