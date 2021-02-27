Соперники Динамо и Шахтера в ЛЕ, условия возвращения Кличко на ринг: новости спорта 26 февраля
В пятницу, 26 февраля, случилось немало событий в мире спорта. О самых главных читайте в дайджесте Спорт24.
Источник:24 канал
Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы
В пятницу, 26 февраля, состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. Поэтому определились команды, которые сыграют между собой. На этой стадии турнира сыграют 16 команд. Две из них – из Украины. Это киевское Динамо и донецкий Шахтер.
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- Аякс – Янг Бойз
- Динамо (Киев) – Вильярреал
- Рома – Шахтер
- Олимпиакос – Арсенал
- Динамо (Загреб) – Тоттенхэм
- Манчестер Юнайтед – Милан
- Славия – Рейнджерс
- Гранада – Мольде
Первые матчи состоятся 11 марта. Ответные матчи запланированы на 18 марта. А уже 19 марта состоится жеребьевка четвертьфинала и полуфинала.
Условия возвращения Владимира Кличко на ринг
44-летний Владимир Кличко все еще может вернуться на ринг. У легенды бокса есть еще два незавершенных дела на ринге.
Кличко-младший неоднократно делился с украинскими болельщиками своей великолепной физической формой. Боксер делился видео с тренировок в своих соцсетях.
По словам промоутера Александра Красюка, Владимир еще сам точно не знает, будет ли возвращаться на ринг.
Он говорил, что единственная мотивация – войти в историю старейшим чемпионом мира. А в конце 2021 года Владимир станет старше, чем рекордсмен Джордж Форман. И еще есть незаконченное дело у Кличко. Это Тайсон Фьюри,
– заявил Красюк.
Украина сократила отставание от Шотландии в таблице коэффициентов УЕФА
В четверг, 25 февраля, завершилась стадия 1/16 финала Лиги Европы. Украина взяла максимальные 4 очка в таблице коэффициентов УЕФА: в Лиге Европы Шахтер победил Маккаби, а Динамо – Брюгге, добавив в национальную копилку 0,8 балла.
Таким образом, в активе Шахтера в текущем сезоне 14 очков (4 из них – бонусы), на счету Динамо – 13,5 (4), у Зари – 4, Колоса – 2 и Десны – 0,5. Всего 34 пункта, что трансформируются в таблице коэффициентов УЕФА в 6,8 балла (34 очка делим на 5 клубов).
Конкуренты Украины
У главного конкурента, Шотландии, остается один клуб. Рейнджерс снова переиграл бельгийский Антверпен (5:2) и принес +0.500 за день (у них очки делят на четырех). За четверг Украина сократила отставание на 0.300, и теперь отрыв Шотландии – 0.025.
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