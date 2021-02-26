УЕФА утвердил даты и время начала встреч 1/8 финала Лиги Европы сезона 2020/21. По итогам жеребьевки "Динамо" в соперники достался Вильярреал, а Шахтеру – Рома.

Матчи Динамо

Динамо первый поединок проведет 11 марта в Киеве, на НСК "Олимпийский", а стартовый свисток в нем прозвучит в 19:55.

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Ответный Матч состоится 18 марта на арене "Эстадио де ла Керамика" в Вильярреале и начнется в 22:00.

Матчи Шахтера

"Горняки" свой первый матч, который состоится также 11 марта, проведут на выезде. Поединок состоится в Риме и начнется он в 22:00. Ответный Матч команд состоится в Киеве на "Олимпийском" 18 марта и начнется в 19:55.

Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы