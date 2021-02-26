УЕФА утвердил даты и время начала матчей Динамо и Шахтера в Лиге Европы
УЕФА утвердил даты и время начала встреч 1/8 финала Лиги Европы сезона 2020/21. По итогам жеребьевки "Динамо" в соперники достался Вильярреал, а Шахтеру – Рома.
Источник:официальный сайт УЕФА
Матчи Динамо
Динамо первый поединок проведет 11 марта в Киеве, на НСК "Олимпийский", а стартовый свисток в нем прозвучит в 19:55.
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Ответный Матч состоится 18 марта на арене "Эстадио де ла Керамика" в Вильярреале и начнется в 22:00.
Матчи Шахтера
"Горняки" свой первый матч, который состоится также 11 марта, проведут на выезде. Поединок состоится в Риме и начнется он в 22:00. Ответный Матч команд состоится в Киеве на "Олимпийском" 18 марта и начнется в 19:55.
Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы
- Аякс – Янг Бойз
- Динамо (Киев) – Вильярреал
- Рома – Шахтер
- Олимпиакос – Арсенал
- Динамо (Загреб) – Тоттенхэм
- Манчестер Юнайтед – Милан
- Славия – Рейнджерс
- Гранада – Мольде
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