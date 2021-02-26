Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы: результаты и все пары
В пятницу, 26 февраля, состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. Таким образом, определились команды, которые сыграют между собой.
Источник:24 канал
На этой стадии турнира сыграют 16 команд. Две из них – из Украины. Это киевское Динамо и донецкий Шахтер.
Напомним Результаты всех матчей Лиги Европы 25 февраля: видео
Стоит добавить, что на этой стадии жеребьевки нет сеяных и несеяных команд. А также не разводят клубы из одной страны.
Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы
- Аякс – Янг Бойз
- Динамо (Киев) – Вильярреал
- Рома – Шахтер
- Олимпиакос – Арсенал
- Динамо (Загреб) – Тоттенхэм
- Манчестер Юнайтед – Милан
- Славия – Рейнджерс
- Гранада – Мольде
Первые матчи состоятся 11 марта. Ответные матчи запланированы на 18 марта. А уже 19 марта состоится жеребьевка четвертьфинала и полуфинала.
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