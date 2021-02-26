В пятницу, 26 февраля, состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. Таким образом, определились команды, которые сыграют между собой.

На этой стадии турнира сыграют 16 команд. Две из них – из Украины. Это киевское Динамо и донецкий Шахтер.

Напомним Результаты всех матчей Лиги Европы 25 февраля: видео

Стоит добавить, что на этой стадии жеребьевки нет сеяных и несеяных команд. А также не разводят клубы из одной страны.

Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы

Аякс – Янг Бойз

Динамо (Киев) – Вильярреал

– Вильярреал Рома – Шахтер

Олимпиакос – Арсенал

Динамо (Загреб) – Тоттенхэм

Манчестер Юнайтед – Милан

Славия – Рейнджерс

Гранада – Мольде

Первые матчи состоятся 11 марта. Ответные матчи запланированы на 18 марта. А уже 19 марта состоится жеребьевка четвертьфинала и полуфинала.