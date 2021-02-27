Суперники Динамо та Шахтаря у ЛЄ, умови повернення Кличка на ринг: новини спорту 26 лютого
У п'ятницю, 26 лютого, трапилося чимало подій у світі спорту. Про найголовніші – читайте у дайджесті Спорт24.
Джерело:24 канал
Жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи
У п'ятницю, 26 лютого, відбулося жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи. Відтак визначилися команди, які зіграють між собою. На цій стадії турніру зіграють 16 команд. Дві з них – з України. Це київське Динамо та донецький Шахтар.
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- Аякс – Янг Бойз
- Динамо (Київ) – Вільярреал
- Рома – Шахтар
- Олімпіакос – Арсенал
- Динамо (Загреб) – Тоттенхем
- Манчестер Юнайтед – Мілан
- Славія – Рейнджерс
- Гранада – Мольде
Перші матчі відбудуться 11 березня. Матчі-відповіді заплановані на 18 березня. А вже 19 березня відбудеться жеребкування чвертьфіналу та півфіналу.
Умови повернення Володимира Кличка на ринг
44-річний Володимир Кличко все ще може повернутись на ринг. У легенди боксу є ще дві незавершені справи на ринзі.
Кличко-молодший неодноразово ділився з українськими вболівальниками своє чудовою фізичною формою. Боксер ділився відео з тренувань у своїх соцмережах.
За словами промоутера Олександра Красюка, Володимир ще сам точно не знає, чи буде повертатись на ринг.
Він говорив, що єдина мотивація – увійти в історію найстаршим чемпіоном світу. А в кінці 2021 року Володимир стане старшим, ніж рекордсмен Джордж Форман. І ще є незакінчена справа у Кличка. Це Тайсон Ф'юрі,
– заявив Красюк.
Україна скоротила відставання від Шотландії у таблиці коефіцієнтів УЄФА
У четвер, 25 лютого, завершилася стадія 1/16 фіналу Ліги Європи. Україна взяла максимальні 4 очка у таблиці коефіцієнтів УЄФА: в Лізі Європи Шахтар переміг Маккабі, а Динамо – Брюгге, додавши в національну скарбничку 0,8 бала.
Таким чином, в активі Шахтаря в поточному сезоні 14 очок (4 з них – бонуси), на рахунку Динамо – 13,5 (4), у Зорі – 4, Колоса – 2 і Десни – 0,5. Маємо всього 34 пункта, що трансформуються в таблиці коефіцієнтів УЄФА в 6,8 бала (34 очка ділимо на 5 клубів).
Конкуренти України
У головного конкурента, Шотландії, залишається один клуб. Рейнджерс знову переграв бельгійський Антверпен (5:2) і приніс +0.500 за день (у них очки ділять на чотирьох). За четвер Україна скоротила відставання на 0.300, і тепер відрив Шотландії – 0.025.
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