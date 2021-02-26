44-летний Владимир Кличко все еще может вернуться на ринг. У легенды бокса есть еще два незавершенных дела на ринге.

Промоутер Александр Красюк провел прямой эфир в соцсетях, в котором рассказал о том, что может вернуть Владимира Кличко на ринг. Легендарный украинец провел свой последний бой еще в 2017 году, в котором уступил Энтони Джошуа.

Вот так Ждем возвращения: 44-летний Владимир Кличко показал видео со спарринга

Что вернет Кличко на ринг

Владимир Кличко неоднократно делился с украинскими болельщиками своей отличной физической формой. Боксер делился видео тренировок в своих соцсетях.

По словам промоутера, Владимир еще сам точно не знает, будет ли возвращаться на ринг.

Он говорил, что единственная мотивация – войти в историю самым возрастным чемпионом мира. А в конце 2021 года Владимир станет старше, чем рекордсмен Джордж Форман. И еще есть незаконченное дело у Кличко. Это Тайсон Фьюри,

– заявил Красюк.

Платформа DAZN подготовила контракт для Владимира. Сам боксер уклоняется от прямого ответа на вопрос о возобновлении карьеры.

К слову, Кличко и Тайсон Фьюри уже ранее встречались на одном ринге. Случалось это в 2015 году в немецком Дюссельдорфе. Победу единогласным решением одержал британец, а для украинца это поражение стало первым за 11 лет и 4-м в карьере.